Украинские лаборатории будут проверять сыр перед отправкой в Россию

{1-} Пять украинских лабораторий будут проверять партии сыра перед ввозом данной продукции на российский рынок.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, проведена документарная оценка аккредитованных украинских лабораторий: Институт экогигиены и токсикологии им. Л.И. Медведя (Киев), Научно-исследовательский центр испытаний продукции ГП «Укрметртестстандарт» (Киев), Центр испытаний пищевой продукции и продовольственного сырья ГП

«Черкассыстандартметрология» (Черкассы), Региональная государственная лаборатория ветеринарной медицины в Полтавской области, Государственный Научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы Государственного комитета ветеринарной медицины Украины (Киев).



Указанные лаборатории аккредитованы на проведение исследований молочной продукции и имеют достаточное приборное оснащение, квалифицированных специалистов. Эти лаборатории могут проводить исследования по оценке безопасности и фальсификации сыров. На первых этапах поставок в Российскую Федерацию украинских сыров будут проводиться сличительные испытания и оценка полученных результатов.



При этом лаборатория Института продовольственных ресурсов Национальной академии аграрных наук Украины (Киев) документы по аккредитации не представила.

Как сообщал Главред ранее, Онищенко сказал, что Украина более чем наполовину сократила поставки сыра в Россию из-за претензий к качеству продукции со стороны санитарной службы РФ.

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