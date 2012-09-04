Оппозиция заявила, что Рада умерла

{1-} Народный депутат Украины Арсений Яценюк (фракция «Наша Украина – Народная Самооборона») заявил, что «этот парламент умер». Об этом он сказал на брифинге в Верховной Раде, передает УНИАН.

По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что парламентское большинство даже не смогло определиться с повесткой дня работы ВР на сегодня и на завтра, а также «побоялось предоставить слово оппозиционным депутатам».

«Сегодня было открытие похорон действующей Верховной Рады Украины», - заявил Яценюк.

Яценюк подчеркнул, что сегодняшнее «открытие сессии Верховной Рады является ярким свидетельством того, что Президент Янукович и его так называемое провластное большинство не имеют никакого понятия, что делать с этим парламентом».

При этом он добавил, что Верховная Рада в течение последнего года «поддерживается на аппарате искусственного дыхания и наркотической зависимости от Януковича, а именно – из-за денег и из-за страха».

Яценюк также добавил, что часть депутатов от оппозиции будет работать в сессионном зале парламента, а часть – в избирательных округах.

«Мы идем на округа и идем к людям», - заметил он. По словам Яценюка, вместе с тем ряд оппозиционных депутатов останутся в парламенте, чтобы «фиксировать нарушения действующего законодательства при принятии законов».

Как ранее сообщал Главред, не успела начать свою работу 11-я сессия Верховной Рады 6-го созыва, как парламент принял изменения в календарный график своей работы и закрылся.

За такое решение проголосовали 256 народных депутатов из 316, зарегистрированных в зале заседаний

В постановлении говорится, что 4 и 5 сентября народные депутаты работают в комитетах и фракциях, а 6 сентября будет проведено пленарное заседание.

Фоторепортаж об открыти 11-й сессии Верховной Рады 6-го созыва смотрите ЗДЕСЬ.

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