Обнародованы подробности и новые фото взрыва в Харькове

После того, как в Харькове произошел взрыв газа в многоэтажке и пострадали пять человек, из разрушенного дома были эвакуированы почти 50 человек.

Во время взрыва в здании частично были повреждены перекрытия со 2 по 4 этажи, в железобетонных плитах образовались трещины, сообщает пресс-служба МЧС.

Как можно увидеть на фото, предоставленных сообществом «Харьков 1-я столица», существует угроза того, что от здания отслоится внешняя стена – трещина уже пошла со второго по 5-й этаж.

МЧС сообщает, что к ликвидации последствий взрыва привлечено 55 человек и 10 единиц техники. На месте происшествия работает оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Харьковской области.

Ранее «Главред» сообщал, что взрыв произошел около 10:45 в одной из квартир на третьем этаже девятиэтажного жилого дома по улице Петра Слинько, 2а. В настоящее время причина взрыва и ущерб устанавливаются.

фото: vk.com

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