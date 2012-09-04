Составлен рейтинг нарушителей на выборах в Раду

{1-} Рейтинг нарушителей среди политических партий и кандидатов в ходе избирательной кампании возглавляет Партия регионов. На счету регионалов 188 инцидентов, второе место (47 нарушений) - за самовыдвиженцами в одномандатных мажоритарных округах. Третье - у Коммунистической партии Украины с шестью случаями, четвертое - у ВО Батькивщина, четыре случая.

Об этом свидетельствуют результаты пятого отчета (август’2012) гражданской сети Опора по результатам общенационального наблюдения за ходом парламентской кампании.

В августе во всех регионах и во всех избирательных округах работали 225 долгосрочных наблюдателей и 26 координаторов сети, которые собрали и обработали информацию о наиболее распространенных нарушениях, к которым прибегали кандидаты и политические партии. По словам координатора избирательных программ Ольги Айвазовской, негативный рейтинг возглавляет использование административного ресурса как формы незаконного участия и влияния должностных лиц на избирательный процесс. Таких инцидентов зарегистрировано 109 во всех без исключения регионах Украины.

С небольшим отрывом второе место занимает подкуп избирателей как метод незаконного материального стимулирования. Наблюдателям удалось зафиксировать 103 таких случая в 23 областях Украины. На третьем месте - препятствование деятельности партий и кандидатов (58 зафиксированных инцидентов). Не менее распространенным является и нарушение порядка проведения агитации: зафиксировано 42 случая в 19 областях.

На последнем месте силовой ресурс как метод влияния правоохранительных органов на избирательный процесс: девять раз в восьми регионах.

"На базе информации наших наблюдателей можно сделать вывод, что самые распространенные нарушения - это злоупотребление административным ресурсом и подкуп избирателей. Но надлежащей реакции со стороны правоохранительных органов, Центральной избирательной комиссии и субъектов избирательного процесса на эти системные злоупотребления не было", - сказала Айвазовская.

Как ранее сообщал Главред, что провластные политические силы используют на зданиях государственных учреждений и организаций символику Партии регионов вместо или рядом с государственной.

Так в городе Дворична, Харьковской области на здании "Укрпочта" вместо государственного флага вывешен флаг Партии регионов.

Фото: oporaua.org

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