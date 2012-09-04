Третьяков выступил за немедленную отмену «языкового закона»

{1-} Народный депутат Александр Третьяков заявляет о своем намерении, не дожидаясь выборов и начала работы нового парламента, добиваться отмены скандального «языкового закона». Об этом он сообщил в интервью журналистам, комментируя предложение фракции Партии регионов отложить до будущего созыва запланированное на сентябрьскую сессию новое рассмотрение «Закона о государственной языковой политике».

По мнению Третьякова, откладывать решение этой проблемы – раскалывать страну. «Его надо было сразу назвать «Закон о русском языке» и далее по тексту, - заявил оппозиционный депутат. - Стопроцентно буду голосовать за его отмену. Потому что есть аксиомы – флаг, граница, гимн, язык. А принятый закон раскалывает столицу, раскалывает страну. Он должен быть отменен».

Также Третьяков подчеркнул в интервью, что большинство жителей Украины, которые преимущественно разговаривают по-русски, никак себя не ассоциируют с Россией.

«В нашей стране очень много русскоговорящих патриотов Украины. Большинство из них живут в городах-миллионниках, прежде всего, в Киеве», - отметил Третьяков.

Напомним, что оппозиционный депутат Александр Третьяков баллотируется на выборах в парламент путем самовыдвижения по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов.

фото: УНИАН

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