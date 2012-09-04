Россия больше не хочет строить самолеты вместе с Украиной

{1-}Россия отказалась от совместного с Украиной строительства самолетов.

Новая стратегия развития авиаотрасли РФ не предусматривает финансирования украино-российского Ан-148, пишут Комментарии.

Это следует из проекта программы «Развитие авиапрома 2013–2025», опубликованного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Разработчики программы предлагают сосредоточить финансирование на приоритетных направлениях в гражданском самолетостроении, а именно в развитии самолетов семейства SSJ-100 и МС-21.

«Поддержание большого количества конкурирующих друг с другом программ не позволяет ни Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), ни государству сосредотачивать ресурсы на стратегически важных проектах, что приводит, с одной стороны, к размыванию инвестиций, а с другой – к их дублированию. В результате … денежные средства распыляются между несколькими проектами, реализуемыми в одних и тех же сегментах (самолеты SSJ и Ан-148 – в региональном сегменте; Ту-204/214, SSJ NG и МС-21 – в сегменте узкофюзеляжных самолетов)», - говорится в тексте программы.

Таким образом, самолеты Ан-148 (и их модифицированная версия Ан-158) Министерством промышленности и торговли РФ официально признаны конкурентами самолетам Sukhoi SuperJet 100, который реализует государственная «Объединенная авиастроительная корпорация» России.

Как сообщалось ранее в августе минувшего года Украина и Россия подписали протокол о совместном серийном производстве самолетов Ан-148-100. В документе говорится о совместном серийном производстве Ан-148-100 и его модификаций, различных видов двухконтурных двигателей АИ-222-28 и Д-36-МБ.

Напомним, что Ан-148-100 - это региональный реактивный самолет нового поколения, предназначенный для перевозки 68-85 пассажиров на расстояние 2-4,4 тыс. км. Ан-158 предназначен для перевозки 99 пассажиров на расстояние 7 тыс. км. Самолеты спроектированы киевским АНТК им. Антонова. В программе производства задействованы завод «Авиант» в Украине и «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» в России.

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