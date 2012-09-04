Азаров уверен, что украинский язык никто не притесняет

{1-}В Украине нет никакого притеснения украинского языка.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров во время встречи с украинским русскоязычным писателем Андреем Курковым, пишет Интерфакс-Украина.

"Много говорится о том, что якобы у нас имеет место притеснение украинского языка. Я очень хорошо знаю ситуацию за последние 10 лет и могу четко сказать, что только в годы работы правительства Виктора Януковича и сейчас, когда руковожу правительством я, на развитие украинской культуры выделяются средства в разы больше, чем во время самых националистичных правительств", - сказал он.

Азаров в качестве примера привел факт, что в 2012 году, по сравнению с 2011, рост тиража украиноязычных изданий составил 166%, также правительство выделяет средства на финансирование украинских фильмов.

"То, что говорится особенно сейчас, в связи с принятием языкового закона, искажено. Люди либо не владеют информацией, либо сознательно ее искажают", - добавил премьер.

Также Азаров убежден, что в стране нет давления на СМИ. "Я хотел бы спросить, какая газета в Украине является провластной, которая пропагандирует или работает на власть? Я сто газет могу взять, которые издаются в Украине, и мы не найдем ни одной, которая бы писала добрые слова о правительстве", - подчеркнул премьер.

Как ранее писал Главред, в интервью российскому изданию «Завтра» украинский премьер заявил, что Кабмин с пониманием относится к проблеме украинского языка. В контексте языкового вопроса он проанализировал творчество Николая Гоголя и Тараса Шевченко, отметив, что произведения последнего на «малороссийском» языке более совершенны.

Новости по теме:

Азаров в России назвал украинский язык "малоросским"



Азаров посоветовал ТВ переходить на русский язык



Оппозиция советует Азарову и Могилеву выучить украинский и крымскотатарский



Азаров жалуется, что его слова о "малороссийском" вырвали из контекста

