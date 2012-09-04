В армянском парламенте призвали признать Нагорный Карабах

{1-}Оппозиционная партия Армении "Наследие" предложила официально признать независимость Нагорного Карабаха.
Соответствующий законопроект был представлен на рассмотрение парламента Армении. Инициатива обосновывается тем, что непризнаная Нагорно-Карабахская Республика "удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым международным законодательством к суверенным государствам", пишет Лента.ру.
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В парламенте Армении уже неоднократно поднимался вопрос о признании НКР. Однако власти неизменно отказывались поддержать инициативу, заявляя, что "на данном этапе это нецелесообразно".
Призывы признать Карабах вновь зазвучали в Армении на фоне скандала вокруг освобождения Рамиля Сафарова - азербайджанского военнослужащего, который в 2004 году, находясь на обучении в Венгрии, зарубил топором спящего армянина. За это преступление он был приговорен к пожизненному заключению. Однако в августе 2012 года венгерские власти передали его Азербайджану. Сафаров был доставлен на родину, где был помилован указом президента.
Нагорный Карабах, являющийся местом компактного проживания армян, провозгласил независимость от Азербайджана в начале 1990-х годов. После вооруженного конфликта Нагорно-Карабахская Республика сохранила независимость от Азербайджана (который считает регион "оккупированным армянами"), однако международного признания не получила даже от Армении.
фото: postsoviet.ru
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