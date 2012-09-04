Высшему админсуду разрешили прекращать полномочия нардепов

{1-} Конституционный суд признал отвечающими Конституции ряда положений Кодекса административного судопроизводства о подсудности Высшему админсуду как суду первой инстанции дел о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины в случае невыполнения им требований о несовместимости, а также дел относительно обжалования актов, действий или бездеятельности Верховной Рады, Президента, Высшего совета юстиции, Высшей квалификационной комиссии судей.

Такое решение было обнародовано сегодня в КС, сообщает УНИАН.

Ранее 49 народных депутатов обратились в Конституционный суд относительно конституционности ряда положений Кодекса административного судопроизводства Украины, также 50 народных депутатов обращались в суд относительно соответствия Конституции других положений этого кодекса, 54 народных депутатов просили суд определить конституционность ряда положений закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», а также уже упомянутого Кодекса административного судопроизводства Украины. Эти три представления КС решил объединить в одно производство.

Также в своем решении суд признал отвечающими Конституции положения закона «О судоустройстве и статусе судей» о подсудности Высшему административному суду Украины как суду первой инстанции прав относительно обжалования решения Высшей квалификационной комиссии судей о привлечении к дисциплинарной ответственности судей местного или апелляционного суда.

Кроме этого, КС также признал конституционными положения Кодекса административного судопроизводства о подсудности апелляционному админсуду как суду первой инстанции и Высшему административному суду как суду апелляционной инстанции дел о принудительном отчуждении земельного участка, других объектов недвижимого имущества, размещенных на нем, ввиду общественной необходимости.

фото: pravo-kiev.com

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