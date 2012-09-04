В Днепропетровске пьяный капитан сухогруза раздавил три катера

На окраине Днепропетровска (пос. Сухачевка) на одной из баз отдыха на Днепре сухогрузное судно под управлением пьяного капитана протаранило пристань с тремя пришвартованными катерами.

Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба ГУ МВД в Днепропетровской области.

Сухогруз скрылся с места происшествия, его поиски велись в акватории Днепра от Кременчугской ГЭС до Запорожской ГЭС.

Когда судно было найдено, на нем обнаружили повреждения, полученные в результате столкновения, несмотря на все попытки команды сухогруза закрасить царапины. Во время осмотра судна также были найдены бутылки из-под спиртного.

«Вероятно, капитан был выпившим. Узнав о том, что на его судне работают правоохранительные органы, отказался от приглашения на борт, отключил мобильный телефон и скрылся», - говорится в сообщении пресс-службы.

Благодаря тому, что происшествие произошло рано утром, человеческих жертв удалось избежать. Однако капитану судна грозит лишения свободы на срок от 2 до 5 лет (ст. 276 УК Украины).

Материалы дела переданы в транспортную прокуратуру, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Главред» сообщал, что 29 июля в Киеве произошло ЧП - перевернулся частный прогулочный катер. Авария произошла, предположительно, из-за перегрузки судна. На борту катера находилось 15 человек, все они вплавь добрались до берега.

фото: umvs.dp.ua

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