В Днепропетровске пьяный капитан сухогруза раздавил три катера

На окраине Днепропетровска (пос. Сухачевка) на одной из баз отдыха на Днепре сухогрузное судно под управлением пьяного капитана протаранило пристань с тремя пришвартованными катерами.
Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба ГУ МВД в Днепропетровской области.
Сухогруз скрылся с места происшествия, его поиски велись в акватории Днепра от Кременчугской ГЭС до Запорожской ГЭС.
Когда судно было найдено, на нем обнаружили повреждения, полученные в результате столкновения, несмотря на все попытки команды сухогруза закрасить царапины. Во время осмотра судна также были найдены бутылки из-под спиртного.
«Вероятно, капитан был выпившим. Узнав о том, что на его судне работают правоохранительные органы, отказался от приглашения на борт, отключил мобильный телефон и скрылся», - говорится в сообщении пресс-службы.
Благодаря тому, что происшествие произошло рано утром, человеческих жертв удалось избежать. Однако капитану судна грозит лишения свободы на срок от 2 до 5 лет (ст. 276 УК Украины).
Материалы дела переданы в транспортную прокуратуру, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее «Главред» сообщал, что 29 июля в Киеве произошло ЧП - перевернулся частный прогулочный катер. Авария произошла, предположительно, из-за перегрузки судна. На борту катера находилось 15 человек, все они вплавь добрались до берега.
фото: umvs.dp.ua
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