Волге грозит шесть лет тюрьмы

{1-}Экс-главу Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Василия Волгу могут приговорить к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Такое требование на дебатах в Шевченковском районном суде Киева озвучил прокурор, сообщает Ukranews
Прокуратура также просит лишить Волгу права занимать государственные должности, связанные с выполнением организационно-исполнительных и административно-распорядительских функций.
Как известно, ранее суд отказался освободить Волгу на поруки.
Волга обвиняется в покушении на получение взятки в размере 500 тыс. долларов в обмен за досрочное выведение временной администрации из "Первого кредитного общества" и растрате 47 тыс. гривен бюджетных средств в результате незаконного оформления на работу в Госфинуслуг своего водителя Виталия Присяжнюка.
Ранее сообщалось, Василий Волга находится за решеткой с июля 20011 года. В случае признания его виновным ему грозит до 10 лет тюремного заключения.
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