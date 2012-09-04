Волге грозит шесть лет тюрьмы

{1-}Экс-главу Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Василия Волгу могут приговорить к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Такое требование на дебатах в Шевченковском районном суде Киева озвучил прокурор, сообщает Ukranews

Прокуратура также просит лишить Волгу права занимать государственные должности, связанные с выполнением организационно-исполнительных и административно-распорядительских функций.

Как известно, ранее суд отказался освободить Волгу на поруки.

Волга обвиняется в покушении на получение взятки в размере 500 тыс. долларов в обмен за досрочное выведение временной администрации из "Первого кредитного общества" и растрате 47 тыс. гривен бюджетных средств в результате незаконного оформления на работу в Госфинуслуг своего водителя Виталия Присяжнюка.

Ранее сообщалось, Василий Волга находится за решеткой с июля 20011 года. В случае признания его виновным ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

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