Азаров даст деньги на телеканал, «где будут, я извиняюсь, не Шустеры выступать

{1-}Финансирование телеканала «Культура» необходимо увеличить в 20 раз.

Об этом премьер-министр Николай Азаров заявил во время встречи с писателем Андреем Курковым, передает УНИАН.

«Наверное, в следующем году мы найдем деньги и сделаем хороший канал «Культура», где будут, я извиняюсь, не Шустеры выступать, а люди, которые могут нести что-то хорошее», - сказал премьер.

Азаров также подчеркнул, что ему очень нравится российский телеканал «Культура», отметив, что бюджет этого телеканала составляет 200 млн долларов, в то время как украинского – около 1 млн грн.

«Ну, 200 миллионов долларов мы, конечно, не найдем на наш канал, у нас это нереальная цифра, но во всяком случае раз в 20 увеличить финансирование нашего телеканала мы можем», - подчеркнул Азаров.

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По его мнению, при телеканале должен существовать общественный совет, в составе которого будут авторитетные деятели культуры и искусства. В свою очередь писатель Курков отметил, что в Украине достаточно много молодых талантливых писателей, однако подчеркнул, что гонорары за изданные в Украине произведения очень маленькие и не позволяют им полностью посвятить себя литературной деятельности. Также писатель попросил Азарова поддержать создание проекта «Книжковий простір», направленного на популяризацию чтения книг и поддержку писателей. Азаров пообещал помочь в реализации этого проекта.

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