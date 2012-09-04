Крейсер "Аврора" может стать кораблем Путина

{1-}Вице-спикер Госдумы Сергей Железняк предложил вернуть крейсер "Аврору" в состав ВМФ и придать ему статус особого президентского корабля.

"Приписывать его к музею, не имеющему своих средств для обслуживания крейсера и его содержания, связывать с пресловутой 'Славянкой' (компания, обслуживающая "Аврору"), а тем более устраивать на корабле какие-либо увеселительные сборища - это кощунство", - заявил депутат, пишет lenta.ru.

Ранее с аналогичным предложением выступил петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ. Председатель клуба Игорь Кудрин пояснил, что на крейсер необходимо поставить двигатели, после чего он сможет нести Андреевский флаг и гюйс, участвовать в парадах, принимать официальные делегации любого уровня. По словам Кудрина, это позволит спасти "Аврору", которая находится в аварийном состоянии, но все еще на плаву.

По сообщению российских СМИ, обращение ветеранов флота рассмотрел президент РФ Владимир Путин, поручивший министру обороны Анатолию Сердюкову проработать этот вопрос. Вместе с тем, в главном штабе ВМФ заявил, что со стороны правительства им не поступало никаких поручений по поводу крейсера.

Стоит отметить, что в июле 2012 года вернуть на "Аврору" боевой экипаж Путина просили депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга. Однако их просьба осталась без ответа.

Крейсер "Аврора" был выведен из состава ВМФ 1 декабря 2010 года и передан в ведение Военно-морского музею, а его обслуживание поручили коммунальному предприятию "Славянка". После этого боевой экипаж сняли с корабля.

"Аврора", которая находится на стоянке у Петроградской набережной в Санкт-Петербурге, неоднократно становилась фигурантом различных скандалов. В июне 2009 года, к примеру, российские СМИ сообщали, что на крейсере прошла вечеринка с участием бизнесмена Михаила Прохорова и нескольких чиновников, в числе которых оказались Валентина Матвиенко и Аркадий Дворкович.

фото: er.ru

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