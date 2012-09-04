В ЕС заговорили о преданности Киева

{1-}Подписание Соглашения об ассоциации с Украиной зависит от преданности Киева европейским ценностям.

Об этом заявил президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу, выступая 4 сентября в Брюсселе на ежегодной конференции глав делегаций ЕС, пишет Интерфакс-Украина.



Европейский Союз начал переговоры по Соглашениям об ассоциации, включая глубокую и всестороннюю зону свободной торговли с четырьмя из шести восточных партнеров. "Мы завершили переговоры с Украиной, но подписание Соглашения будет зависеть от преданности Киева европейским ценностям. Я надеюсь, что до времени проведения третьего саммита Восточного партнерства, который состоится в следующем году, будет завершено больше таких соглашений, особенно с Молдавией", - заявил он.

Президент Европейской комиссии надеется на завершение в следующем году еще ряда Соглашений об ассоциации со странами Восточного партнерства. На очереди – Кишинев. Он выразил уверенность, что странам Восточного партнерства "нужна активная и влиятельная Европа".



"Остальной мир также нуждается в видимой Европе, которая способна играть свою полную роль в соседстве и в мировых делах", - отметил Баррозу.



Еврокомиссия намерена и далее поддерживать реформы в странах "политики соседства не только на юг, но и на восток", - заявил Баррозу.

"Здесь мы поддерживаем тех, кто хочет консолидировать демократию и открыть экономики посредством присоединения к подходу Комиссии и Внешнеполитической службы", - подчеркнул президент Еврокомиссии.

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