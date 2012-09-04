Жена Ким Чен Ына своими брюками вызвала сенсацию на Западе

{1-}Жена лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ли Соль Чжу вызвала настоящий фурор в западных политических кругах. Во время посещения Ким Чен Ыном плиточного завода, 27 летняя женщина появилась в брючном костюме.

"В течение нескольких десятилетий женщинам в КНДР рекомендовалось носить удлиненные юбки военного покроя. Сейчас в женском гардеробе появились брюки", — пишет ИТАР-ТАСС.

По мнению британских журналистов, "новость вызвала энтузиазм, в первую очередь в Южной Корее". Здесь она расценена как реформаторская, отмечают СМИ.

В Северной Корее действительно наметились революционные перемены. С октября 2012 года в КНДР начнется реформа управления промышленными предприятиями и магазинами. Им будет разрешено оставлять себе 70 % выручки и свободно распоряжаться этими ресурсами. Преобразования призваны повысить заинтересованность работников и активизировать инвестиции.

В июне лидер КНДР Ким Чен Ын высказался за то, чтобы оставлять часть производимой продукции и сельскохозяйственным кооперативам.

В КНДР попытки экономических реформ были предприняты еще в 2002 году при отце нынешнего лидера страны – Ким Чен Ире. Они были направлены на отмену карточной системы и расширение рыночных отношений. Однако реформы столкнулись с трудностями при проведении и были фактически свернуты.

фото: english.chosun.com ; kp.ru

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