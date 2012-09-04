Еврокомиссия начала расследование в отношении "Газпрома"

{1-}Еврокомиссия через год после проведения обысков в европейских офисах "Газпрома" объявила о начале антимонопольного расследования в отношении компании.

"Еврокомиссия открыла формальную процедуру, чтобы установить, нарушает ли российский поставщик природного газа - "Газпром" европейские нормы по конкуренции, в частности, в странах Восточной и Центральной Европы", - говорится в заявлении.

В Еврокомиссии также подчеркнули, что начало расследования не означает, что "Газпром" будет признан ответственным за эти нарушения. "Мы не намерены предвосхищать результаты, но этому делу будет дан высокий приоритет", - говорится в заявлении, пишет ИТАР-ТАСС.

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Вместе с тем Еврокомиссия не намерена начинать торговую войну с Россией из-за условий поставок газа. Об этом заявил сегодня представитель пресс-службы Еврокомиссии, комментируя начало европейского антимонопольного расследования в отношении "Газпрома".



"Речь идет об обычной проверке соответствия действий иностранной компании на европейском рынке европейским нормам по конкуренции, - подчеркнул он. - Европейская комиссия тщательно и непредвзято изучит ситуацию. Начало формальной процедуры не означает, что Еврокомиссия считает "Газпром" виновным в нарушениях, это предстоит выяснить".



В пресс-службе также не смогли сказатиь, сколько времени займет это расследование. "Все зависит от сложности случая и многих других факторов", - подчеркнул он.

Еврокомиссия изучит три основных обвинения против "Газпрома". Во-первых, злоупотребление доминирующими позициями в сфере поставок газа в Центральной и Восточной Европе путем раздела рынков и препятствовании "свободному потоку газа в Европу". Во-вторых, "Газпром" обвиняют в создании преград для диверсификации поставок энергоресурсов в ЕС. В-третьих, российскую энергетическую компанию подозревают в "навязывании своим потребителям завышенных цен на газ, необоснованно привязанных" к ценам на нефть.

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Еврокомиссия сообщила, что направила руководству "Газпрома" уведомление о начале антимонопольного расследования в отношении газового гиганта. Продолжительность этого расследования европейскими нормами не регламентируется. Если "Газпром" будет признан виновным в применении антиконкурентных правил на европейском рынке, концерну грозит штраф, размер которого может исчисляться сотнями миллионов евро.

фото: gazprom.ru

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