Анатолий Макаренко: Таможня - это не шлагбаум на границе

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пepт, 12:19

пoляк, 12:21

pocт, 12:23

Анатолий Викторович, каковы приоритетные задания таможенной службы Украины на сегодняшний день? Делаете ли Вы поправку на кризисные явления в своей работе?Приоритетными заданиями Государственной таможенной службы Украины на сегодняшний день является пополнение Госбюджета Украины борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил защита отечественного рынка и потребителя интеграция в международные таможенные структуры развитие внутренней таможенной инфраструктуры, в том числе обязательный переход на электронное декларирование шестое - хотя я бы поставил это в один из первоочередных приоритетов - максимальное упрощение таможенных процедур для граждан. Но не только. Требуют упрощения таможенные процедуры оформления грузов юридических лиц. Седьмое - совершенствование кадрового потенциала, очищение таможни от случайных людей, пятнающих себя коррупционными связями и ставящих в приоритет своей работы коммерческий интерес. Мы однозначно делаем поправку на кризис. Это связано не только с режимом жесткой экономии ресурсов и средств, выделяемых на содержание таможенной службы, но и с новыми формами и подходами к развитию, например, той же таможенной инфраструктуры.Как вы умудряетесь выполнять план? Была корректировка выполнения в сторону уменьшения?План 2009 года для таможенных органов формировался, исходя из прогнозов падения импорта 9,5. Реальное падение объемов импорта за полугодие составило 48. Таможня не корректирует план - таможня выполняет те показатели, которые доводятся Минфином. На сегодня все показатели, доведенные Минфином по результатам полугодия таможней выполнены.Після рішення Конституційного суду стало зрозуміло, що 13-відсоткова ставка ввізного мита буде відновлена. Коли це станеться? Чи вже сталося?Зразу після рішення КС ми надали запити до відповідних міністерств і відомств, перш за все, у Міністерство фінансів та Міністерство юстиції. Наскільки мені відомо, найближчим часом очікуються відповідні роз’яснення. Оскільки митниця - це виконавчий орган, на даний час ми виконуємо постанову уряду, якою регламентовано відміну надбавок по ряду товарних позицій.Как Вы думаете, Лозинский прячется в угодьях или его нелегально вывезли в соседнее государство?На этот вопрос, наверное, должны ответить мои коллеги из Министерства внутренних дел.У нас усі комусь куми, а ви з ким кумуєте?У меня 11 крестников. Из их отцов и мам нет ни одной политфигуры, которая могла бы быть интересна моим собеседниками.Посыл конференции изначально не корректен. Таможня не может быть дальше или ближе к народу. Она элемент государства. Да еще и работа не нормальная. Образно говоря, залезть в карман приезжающего или уезжающего, да так чтобы тебе еще спасибо сказали. Проблемы таможни в том, что она не соответствует вызовам времени. Необходимы сущностные (інституційні) изменения ёё деятельности, но эти изменения нашей политэлите не нужны. Ведь все они выросли на том, что тушёнку , с помощью печати таможенника, выдавали за горошек. Мой вопрос о другом. Уважаемый Анатолий Викторович. Каким образом будет решатся жилищный вопрос для таможенников? Будет ли приобретаться служебное жильё? И будут ли выделятся эти средства для Запорожской таможни?Проблема социальной защищенности таможенников - это болевая точка таможенной системы. Я не могу согласиться с тем, что государственный институт, формирующий львиную долю бюджета страны, не может обеспечить элементарные социальные условия, например, для выпускников Днепропетровской академии таможенной службы. За последние годы таможня практически не получает жилье от государства. Это серьезная проблема. Выполняя, по сути, правоохранительные функции, таможенные органы почему-то всегда оказываются в стороне от социальных программ, которые защищают и обеспечивают сотрудников других правоохранительных структур.Говорят, у «Нафтогаза» появился конкурент в поставках российского газа в Украину - компания «Промгаз», принадлежащая БЮТовцу Р.Богдану. Знаете ли вы, какое количество газа уже ввезено этой компанией в Украину?Достаточно корректно эта ситуация описана на прошлой неделе в газете «Коммерсант». Добавить мне нечего, за исключением, пожалуй, следующего: все действия таможни по оформлению газа, который импортируется в Украину, прозрачны и законны.Чи є у вас кіт?Два. Кот и кошка. Оба подобраны в разные времена во дворах, и с дворовых стали очень сильными.На новом сайте пресс-службы ДМСУ вы пишете о новом поколении таможенников. Кто они? Вы причисляете себя к их числу?Новое поколение таможенников - это те выпускники, прежде всего, Академии таможенной службы и других вузов, которые пришли и приходят в таможню в последнее десятилетие. Они более адаптированы к вызовам современного мира, они более азартны в хорошем смысле этого слова, для карьерного роста, они понимают, что таможня - это не шлагбаум на границе, к чему все привыкли в 1990-х годах, а таможня - это динамичный инструмент государственной экономической политики, который должен развиваться так быстро, как быстро развивается мировая экономика.Останнім часом в Україну завозиться, судячи по новинах, купа іноземного м’яса. Чи не здається вам, що таким чином просто знищується вітчизняний виробник?Для довідки: експорт продовольчих товарів та сільськогосподарської продукції за півроку склав 17,2 мільйони тон. Імпорт - 1,7 мільйони тон, що становить 3,6 всього українського імпорту. З нього мяса – близько 200 тисяч тонн. Дійсно, імпорт мяса зріс на 33%, але в абсолютних показниках ми бачимо, що це не ті астрономічні цифри, про які інколи говорять недобросовісні аналітики.Задержание по подозрению в получении взятки шести сотрудников Киевской региональной таможни стало по многим параметрам беспрецедентным. Говорят, что это было сделано, чтобы «подставить» руководство таможни? Вы с этим согласны?Эту операцию проводили совместно сотрудники МВД и собственной безопасности Государственной таможенной службы. Ни в коей мере это не связано с тем, чтобы кого-то «подставлять». Взятка зафиксирована, и таможенники понесут ответственность. Защищать таких сотрудников я не буду.До якої команди ви себе відносите: президента, чи прем’єра?Сьогодні зранку я був на нараді у премєр-міністра. Вввечері, згідно з протоколом, зустрічаю з закордонного візиту Президента. Посада голови Державної митної служби не передбачає ні політичної, ні іншої заангажованості - вона мусить бути абсолютно нейтральна. Голова ДМСУ повинен грати в одній команді - в команді людей, що служать державним інтересам.Хочу стать таможенником! Куда нужно обращаться?Город Днепропетровск, Академия таможенной службы Украины. Обращайтесь в приемную комиссию.Скажите, что будет с людьми, которые при Хорошковском были уволены, а при вас восстанавливаются через суды?За последние годы таможенные органы прошли через ряд реорганизаций, и только сейчас мы ведем 182 трудовых спора. Ни один бывший таможенник, уволенный за коррупционные действия, за нарушения трудовой дисциплины и иные нарушения, не восстановлен с начала года в должности.Все всегда говорят, что борется с коррупцией, а всегда отдуваются на самом деле мелкие взяточники. А «паханы», как обычно, сидят в больших и кожаных креслах. И вы ничего не сможете изменить.Я не смогу. Все мы вместе - сможем.За що митницю критикував Президент?Глава держави тримає постійно в полі зору ситуацію на кордонах країни, слідкує за процесами митного контролю і митного оформлення. Його критичні оцінки - це для нас привід до серйозного аналізу і відповідної реакції. До речі, завтра на колегії Генеральної прокуратури України я буду доповідати, які кроки робляться керівництвом Держмитслужби, наприклад, у напрямку покращення правоохоронної складової нашої роботи. Думаю, нам буде про що доповісти. Ми готові до перевірок, ми готові нести відповідальність. Головне - це обєктивність інформації, що доповідається вищому керівництву держави.Як ви думаєте, за вами ведеться сліжка?Зараз - ні. Хоча я бачу, що веб-камера «Главреда» включена :)Зараз всі говорять про Євро-2012, що у нас немає доріг і готелів. А хтось порахував, скільки людей приїде в Україну, і як митники з ними справляться?Все буде залежати від того, хто вийде у чвертьфінал, півфінал та фінал. Якщо це будуть команди наших найближчих сусідів, то, звісно, зросте і потік туристів. Нещодавно довелося спілкуватися на цю тему з моїм угорським колегою. Він, в свою чергу, допомагав австрійським та швейцарським колегам у проведенні минулого Єврочемпіонату. Найбільшими викликами він назвав боротьбу з тероризмом, захист прав власності і підтримання внутрішнього порядку. Мені здається, вже зараз ми повинні подумати над тим, як Україна може використати Євро-2012 для реалізації тієї сувенірної продукції, що треба зробити, щоб ляльки в національних увкраїнських костюмах з Китаю не заполонили наші ринки. Треба дати можливість максимально реалізуватись нашим майстрам, нашим виробникам, нашим реалізаторам. Це одне із завдань митниці. Що стосується власне перетину кордону, то вже зараз ми проводимо серії постійних консультацій як на рівні експертів, так і перших осіб митних та прикордонних служб наших сусідів з метою максимального спрощення всіх митних та прикордонних формальностей. З іншого боку, самі митники на кордоні, в аеропортах повинні бути готові до того, що кожного з них чекає серйозний екзамен з боку ДМС як на професійну майстерність, так, наприклад, і на знання однієї з основних іноземних мов.Один митник ніколи не зможе ні організувати, ні ліквідувати контрабанду. Все - в звязці з сбу та прикординниками. Ви щось робите в цьому питанні? Що каже керівництво СБУ?Проблема боротьби з контрабандою - це проблема конмплексна. Боротися можна як правоохоронними, так і економічними важелями. Вважаю основним - економічний важель: ввести товари «в чорну» повинно бути невигідно. Але, дійсно, одна митна система не вирішить проблему закриття всіх контрабандних каналів. зараз ми активно і, на мій погляд, ефективно співпрацюємо в напрямку перекриття контрабандних каналів на так званому «зеленому кордоні» з прикордонниками. Проводяться спільні операції на придністровській ділянці кордону, на сході країни. Значні резонансні справи по затриманню валюти - це також спільні проведені операції. Знаходимось в постійному контакті з підрозділами СБУ, але впевнений - ресурс взаємодії з усіма правоохоронними органами ми використовуємо недостатньо. Подальша координація зусиль - основне наше завдання.С какими вопросами чаще всего обращаюьтся на телефон доверия пресс-службы ДМСУ?Как правило, это вопросы задержки таможенного оформления. В 90% случаев после выяснения оказывается, что таможня не имеет отношения к задержке оформления - у гражданина или у предпринимателя, как правило, отсутствует тот или иной разрешительный документ, которые должны выдавать другие контролирующие службы. Но так принято в народе: если происходить задержка на границе, очередь, значит, виновата таможня. Хотя, например, когда польские контрольные службы на границе ужесточают режим, естественно, затягивается время оформления на польской стороне, растет очередь на украинской стороне. Иногда очень сложно пояснить истинную причину этой очереди. В летний туристический период мы очень интенсивно работаем с российско-украинским и белорусско-украинским участками границы. Оттуда традиционно идет большой поток туристов, которые должны въезжать и выезжать из Украины комфортно и с удовольствием, и приезжать снова.Вы не боитесь, что после завтрашней коллегии вас отправят в отставку? Президент ведь не зря так быстро отдал вас «в разработку»...Я 27 лет ношу погоны и знаю цену страху. Страха нет. Есть чувство ответственности и тревоги за систему, которая в эпоху всеобщего кризиса не должна, на мой взгляд, войти в полосу очередных, в том числе и кадровых, катаклизмов.Как оценивает вашу работу Тимошенко? Оценку Президента мы уже слышали...Премьер-министр полностью владеет информацией как о достижениях таможенной службы, так и о ее проблемах.Какие зарплаты в таможне и как к вам устроиться на работу? Я - офицер запаса.Если вы - офицер запаса и имеете юридическое или экономическое образование, после размещения выпускников Таможенной академии в этом году у Вас есть все шансы прийти работать в таможню. Предлагаю следить за рубрикой «Вакансии» на сайте ДМСУ.Что вам снится в последнее время?Очень часто снятся сны, связанные с боевыми действиями. Наверное, мозг не хочет выключаться даже ночью. Таможня почему-то не снится.Чому дані про товарообмін України з Польщею в Україні та Польщі різняться?Це дійсно так. Для нас дуже важливо отримувати інформацію від польської сторони, тому що спроби надання недостовірної інформації до української митниці продовжуються. Це недостовірні дані як про вагу товару, так і про його митну вартість. Коли ми співставляємо їх, часто це співставлення закінчується або протоколом про порушення митних правил, або навіть кримінальними справами.Куда вы определили своего сына?Мой сын определил себя сам в Национальный экономический университет в 2006 году, хотя по своему темпераменту и по складу характера он больше «технарь», чем экономист. Хотя, «технарь» и экономист одновременно - в нынешних условиях - неплохое сочетание. Дякую усім за запитання! Дякую «Главред» за можливість прямого спілкування з вашими читачами.