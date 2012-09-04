В России священник устроил драку с двумя пенсионерками

В Русской православной церкви назревает новый скандал, вызванный священнослужителем. Как пишет "Комсомольская правда", 34-летний протоиерей Санкт-Петербургской епархии Сергей Фрунза фактически избил двух пенсионерок, с которыми у него чуть не случилось ДТП, а впоследствии произошла стычка. Скандал, очевидно, встанет в один ряд с последними случаями - авария игумена Тимофея и смертельное ДТП иеромонаха Илии - оба произошли совсем недавно и вызвали широкий резонанс.

Новое ЧП с участием священнослужителя случилось в Ленинградской области - во Всеволожске. 60-летняя Алла Павлова была за рулем Volvo, ее 66-летняя сестра Валентина находилась в салоне. Они проезжали мимо церкви, когда вдруг с одной обочины на другую прямо перед ними поехал серо-голубой Hyundai Getz. Водительнице пришлось резко затормозить и остановиться буквально в десяти сантиметрах от нарушителя, пишет NEWSru.com.

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"Валентина вышла из машины, подошла к пассажирской двери "гетца" - там стекло было приоткрыто, хлопнула по нему ладошкой и сказала водителю: "Что ж ты творишь?" - рассказывает "Комсомолке" Алла Павлова. - Оттуда вылез здоровый дядька, на полторы головы выше нас, ответил: "Сейчас узнаешь". Обошел капот и, не говоря больше ни слова, саданул сестру кулаком. Она упала навзничь. Тут уже я выскочила из машины, и дядька сразу пошел ко мне. Так же молча замахнулся, и в меня полетел кулак. Я только ладошку подставила. Удар отбила, а в руке остались ключи от его "гетца" - он, оказывается, Валентину ударил с зажатыми в руке ключами. У нее губа рассечена на полтора сантиметра!"

Затем мужчина принялся отбирать у пенсионерки ключи от машины. Та не отдавала и получила кулаком в переносицу.

"Я никак не ожидала, что он меня стукнет. От удара я влетела обратно в машину, стала отбиваться ногами. Но он отобрал ключи, сел в свой "гетц", завел двигатель и попытался уехать", - рассказывают сестры. В этот момент они преградили путь машине: Валентина встала перед капотом, Алла - за багажником.

Наконец дорогу Hyundai заблокировал кто-то из проезжавших мимо водителей. А тут подъехали и сыновья пенсионерок, стали вызывать полицию. "Да вызывайте хоть полицию, хоть ФСБ! Мне ничего не будет!" - кричал задира.

В этот момент и выяснилось, что пожилые женщины имеют дело с протоиереем Сергеем Фрунзой. Он служит в церкви Святых Апостолов Петра и Павла при Медицинской академии имени Мечникова и больнице Петра Великого.

Прибывший на место участковый отправил пострадавших в больницу. Там обеим диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. Алла Павлова помимо того получила травму носа, а Валентине на губу пришлось накладывать три шва.

Вечером сыновья женщин пришли к протодиакону домой и попросили извиниться перед их матерями. Он пришел с такими словами: "Ну извините, бывает. Вот такой вот я…"

"Ни в его глазах, ни в словах раскаяния не было, - поделилась впечатлением Алла Павлова. - Его извинения я приняла к сведению, но не более того".

Сам Сергей Фрунза отказался разговаривать с журналистами КП и бросил трубку.

Анонимный источник в Санкт-Петербургской епархии заявил, что если обвинения в адрес протодиакона подтвердятся, ему грозит церковное наказание. Оно означает запрет на служение или ссылку в "какую-нибудь тайгу или монастырь".

"Правда, патриарх Кирилл объявил: "Мы возвращаемся к канонам и чистоте апостольских правил", и даже восстановил церковный суд. Правда, у нас он пока еще никого не осудил: все дела, которые туда шли, рассыпались и тихо исчезали", - говорит источник.

По его словам, диакон становится протоиереем, отслужив долго и честно - как правило, около 20 лет. Поэтому источник не может объяснить, как этого мог добиться 34-летний Фрунза.

"У нас и не такое бывает. Некоторые и протоиереями в 37 лет становятся. Как - не знаю. Но процедура такая: духовник пишет рекомендацию, архиерей утверждает. Или в духовной академии претендент пишет прошение ректору, прикладывает рекомендацию духовника, и ректор сразу рукополагает", - рассказывает источник в епархии.

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