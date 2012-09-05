Чак Норрис призвал американцев не переизбирать Обаму

{1-}Американский актер Чак Норрис и его жена Джина записали видеообращение к своим согражданам, в котором призвали их не допустить переизбрания Барака Обамы президентом своей страны.

По словам Норриса, против Соединенных Штатов и их свободы развязана агрессия. "Мы находимся на переломном этапе, когда наша страна, какой мы ее знали, может быть потеряна навсегда. Если мы не изменим курс, она обречена", - обрисовал ситуацию Норрис.

Как выйти из этой ситуации с минимальными потерями, рассказала его жена, сообщает Лента.ру. По ее словам, в 2008 году более 30 миллионов американских христиан-евангелистов не пришли на выборы, что позволило Бараку Обаме одержать победу с перевесом всего в 10 миллионов голосов. В 2012 году, полагает Джина Норрис, эти люди должны проголосовать, чтобы не допустить переизбрания демократа.

Норрис поддержал супругу: "Мы не можем более смотреть на происходящее со стороны, пока наша страна погружается в пучину социализма. Или кое-чего значительно хуже". В этой связи оба выступающих призвали своих единомышленников обязательно прийти и проголосовать 6 ноября против Барака Обамы. "Все, что необходимо для триумфа зла - это бездействие добрых людей", - процитировал актер Эдмунда Берка.

Если же люди в день голосования останутся дома и не помешают нынешнему президенту переизбраться, это будет "первым шагом в направлении тысячелетней тьмы", пообещали авторы послания.

"Давайте объединимся ради бога и нашей страны. И пускай господь и далее благословляет Соединенные Штаты Америки. Увидимся на выборах", - заключил Норрис.

Чак Норрис известен не только своей кинематографической карьерой, но и активной политической позицией. Он долгие годы поддерживает Республиканскую партию в борьбе против Демократической, а также самые правые силы внутри своей партии в их борьбе против умеренных республиканцев.

Ранее голосовать за Ромни американцев призвал оскароносный актер и режиссер Клинт Иствуд. Между тем, Обаму, в частности, поддерживает Джордж Клуни.

Фото joyreactor.cc

Новости по теме:

Политическая реклама Обамы и Ромни в США обошлась в полмиллиарда долларов

Ромни стал кандидатом в президенты США: Россию официально объявил врагом

Секретный агент потерял пистолет в туалете самолета Митта Ромни



В США свидетельство о рождении Обамы печатают на кружках и значках