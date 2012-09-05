На Буковине депутат получил два года тюрьмы: грозился убить губернатора

{1-} Первомайский районный суд г. Черновцы приговорил к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы 50-летнего местного жителя, депутата Первомайского райсовета, который угрожал убийством главе облгосадминистрации Михаилу Папиеву.

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черновицкой области, сообщает УНИАН.

Местного депутата осудили за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст.350 (угроза или насилие относительно служебного лица или гражданина, исполняющего общественный долг) УК Украины.

Правоохранители выяснили, что указанный депутат в августе прошлого года звонил председателю Первомайского райсовета и угрожал ему убийством, физической расправой, обещал взорвать его дом. Также в августе 2011 года он угрожал убийством и главе Черновицкой ОГА Папиеву.

На суде злоумышленник признал свою вину в незаконном обращении с оружием, однако, угрозы председателю райсовета и председателю ОГА отрицал - при том, что это было записано на диктофон.

При обыску по месту жительства депутата было обнаружено и изъято охотничье нарезное оружие, разрешение на право хранения и ношения которого завершилось еще 30 марта 2009 года.

Как сообщает «Украинская правда», на нары попал Юрий Якубовский, у которого дома при обыске обнаружили карабин СКМ.

фото: iskra-news.info

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