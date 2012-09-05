На зоне Луценко варит каши, а сокамерники могут «стучать» на него - СМИ

Переведенный в Менскую колонию №91 на Черниговщине экс-министр внутренних дел Юрий Луценко варит каши, читает книги и ведет политагитацию среди сокамерников, которые могут «стучать» на него.

Об этом со ссылкой на свои источники в колонии сообщает «Сегодня».

Как рассказал один из арестантов Лукьяновского СИЗО, где до последнего времени сидел Луценко, они связывались с Менской колонией и выяснили, что с экс-министром в блоке находятся люди, которые не пользуются уважением на зоне и могут «стучать».

Также якобы весь их блок напичкан «жучками» и камерами (официально этого не подтверждают. — Ред.). «В столовую Луценко не ходит, в их блоке есть кухня, где они сами себе готовят», — рассказал один из арестантов «Лукьяновки».

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Тем временем жена Луценко, которая в выходные побывала у него на свидании, говорит, что экс-министр уже нашел чем занять себя в колонии. «Он в хорошем настроении. У Луценко нет свободной минуты, потому что новые соседи по камере расспрашивают его о политических новостях. Работа с электоратом ведется на должном уровне», — заявила Ирина Луценко.

«Юрий Витальевич ведет дневник, и, конечно, читает книги, — добавила пресс-секретарь «Народной самообороны» Лариса Сарган. — Что касается быта, то в 6.00 у него подъем, после чего заправляется постель и до вечера, до отбоя, по-моему, до 22.00, ложиться на нее нельзя. Разрешается сидеть, гулять во дворе (примыкает к блоку), смотреть телевизор, писать и читать, только не ложиться на кровать. Если в камере СИЗО режим был другой (можно было прилечь и среди дня), то здесь с этим сложно, а ведь у Юрия Витальевича — постоянные боли в спине... Юрий Витальевич сказал, что его соседи — четыре бывших милиционера, осужденные не в то время, когда Луценко был министром, а позже».

Рядовые тюремщики колонии, попросившие не называть их имен, рассказали нам, что карантин (адаптация к колонии) для Луценко — лишь формальность.

«Ест ли он тюремную еду, точно не знаю, каши они там готовят себе сами. А еще нас всех заставили подписать бумаги, что мы не имеем права рассказывать кому-либо о буднях Луценко в колонии. Иначе грозят уволить», — рассказал изданию один из работников зоны.

фото: unn.com.ua

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