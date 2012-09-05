Бютовцу сломали челюсть, чтобы не скалил зубы во время гимна

{1-} Продолжает развиваться история с ЧП, которое произошло во время начала сессии Автозаводского райсовета в Кременчуге Полтавской области, когда молодой бютовец Игорь Митюк сломал челюсть своем однопартийцу Сергею Гарифову. 26-летний депутат-хулиган признал, что у него был давний конфликт с 55-летним коллегой, который «скалил зубы» во время исполнения гимна.

Пострадавший Гарифов был госпитализировали. Из-за травм он не может есть и едва разговаривает. Против нападавшего возбуждено уголовное дело, сообщает ТСН.

С переломом челюсти в трех местах и сотрясением головного мозга бютовец остается на больничной койке и готовится к сложной операции. Он поведал подробности ЧП - получил удар в лицо без всякой причины. Просто под звуки государственного гимна.

Очевидцы тоже рассказали, что все произошло быстро, они и не поняли, что произошло. Неофициально рассказывали, что конфликт возник из-за пиджака. Вроде бы, один из участников драки неосторожно повесил его на спинку кресла другого.

«Уголовное дело возбуждено по статье «хулиганство» и по статье «нанесение телесных повреждений». Я, руководствуясь тайной следствия, не имею права разглашать детали», - сообщил зам руководителя Автозаводского райотдела милиции Андрей Богомаз.

Нападавшего депутата уже исключили из фракции. Сам Митюк, который кроме депутатства занимается наружной рекламой, свою позицию изложил по электронной почте. Он отмечает, что с избитым депутатом, который возглавляет городской отдел по благоустройству, имел давний конфликт и требовал расследовать его коррупционные действия.

«Во время гимна данное лицо зубоскалилось в глаза, что и стало последней каплей моей затронутой патриотической души. В связи с этим не сдержался, ведь все это воплощалось ими сознательно в течение более, чем полтора года, терпение лопнуло...»

Митюков собирается обжаловать возбужденное против него уголовное дело. За избиение коллеги ему может грозить до трех лет лишения свободы.

фото: chitay.net

Новости по теме:

На Одесчине жестоко избили депутата

За сломанную челюсть против бютовца возбудили уголовное дело

Депутат сломал челюсть однопартийцу из-за пиджака