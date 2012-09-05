РПЦ потребовала изгнать троллей из Интернета

{1-} Представитель РПЦ при Совете Европы игумен Филипп (Рябых) призвал руководство и общественность европейских стран обеспечить свободу верующих граждан, в частности, законодательно защитить религиозные общины от троллей, которые все чаще грубо вторгаются в их реальную жизнь.

«Человек, занимающийся троллингом, врывается в чужое пространство свободы, чтобы нанести максимум ущерба людям с противоположными взглядами», - заявил игумен Филипп, выступая на ежегодных консультациях под эгидой Комитета министров СЕ.

«К сожалению, мы все чаще становимся свидетелями троллинга в реальной жизни в виде различных перформансов, публичных акций и других действий в отношении религиозных общин. Подобные события уже происходили неоднократно во Франции, Италии, Испании, Норвегии, России, Украине и других странах», - отметил священник, речь которого публикуется на сайте представительства РПЦ в Страсбурге.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Интернет порвало видео того, как игумен перепутал Путина с архиереем

По его словам, тролли - это хоть и не большая часть современной молодежи, однако они совершают свои акции с максимальным оскорбительным и унижающим эффектом. «Наблюдается новая волна именно вмешательства в пространство верующих людей, которое охраняется законами о свободе совести. Объектами такого нарушения становятся установленные в различных местах религиозные символы, места культа, религиозные кладбища, святые места», - заявил игумен.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: В РПЦ рады дорогим подаркам - это проявление народной любви

«Из советской истории мы знаем, что после того, как рубят кресты, оскверняют синагоги и мечети, начинают рубить людей», - заявил священник.

Ранее «Главред» сообщал, что РПЦ опубликовала список своих врагов, куда были внесены те, кто распространял об РПЦ и ее священнослужителях оскорбительные слухи, выдумки, и замеченные в «травле, троллинге, третировании, огульном и клеветническом осквернении церкви».

фото: zhaba.ru

Новости по теме:

РПЦ сравнила сторонников Pussy Riot с убийцами женщин в Казани

Священник РПЦ рассказал притчу о Путине и Pussy Riot в тюрьме

РПЦ о приговоре Pussy Riot: женщин жалко