Жена Обамы попросила американцев голосовать за ее мужа

Первая леди США Мишель Обама выступила на общенациональном съезде Демократической партии с эмоциональной речью, призванной убедить избирателей переизбрать президента на второй срок как «человека, которому можно доверять».

Она сказала, что пребывание на вершине властного олимпа не изменило Барака Обаму, но выявило лучшие черты его характера, сообщает BBC.

Съезд демократов в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) открылся во вторник, 4 сентября, и завершится в четверг, когда Обама поблагодарит делегатов за выдвижение его на второй и последний президентский срок.

Предвыборные съезды двух ведущих американских политических партий, как правило, проводятся в штатах, где ни у того ни у другого кандидата нет явного преимущества.

Республиканцы проводили свой съезд на прошлой неделе во Флориде, где партии выигрывали друг у друга с небольшим перевесом все последние годы. Северная Каролина – также колеблющийся штат: в 2008 году Обама победил здесь с перевесом всего в 0,3% голосов.

Ранее «Главред» сообщал, что по данным социологических опросов, Обама по-прежнему немного опережает Митта Ромни, своего соперника-республиканца.

фото: Brian van der Brug, Los Angeles Times

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