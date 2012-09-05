ЦИК распределила эфир между партиями

{1-} Вчера, 4 сентября, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) провела жеребьевку выступления партий в эфире национального телевидения и радио.

ЦИК разделил период агитации на два этапа: первый пройдет с 13 сентября по 4 октября, второй – с 5 по 26 октября, сообщает «Коммерсант-Украина».

В эфире «Первого национального» первыми начнут агитацию представители партии «Русский блок». Они же будут агитировать последними.

Партии, у которых, согласно социологическим опросам, есть шансы преодолеть 5-процентный барьер, будут выступать на телевидении в следующем порядке: «Батьківщина» будет вести агитацию под №9, на втором этапе – под №18, Партия регионов – 14( 7), УДАР – 13 (8), Компартия - 22 (11), «Свобода» и партия Наталии Королевской «Украина - Вперед!» - 5 (1) и 6 (6) соответственно.

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На Национальном радио партия «Батьківщина» начнет агитацию под №17, второй этап - 18, Партия регионов – 5 и 6 соответственно, УДАР – 6 и 16, КПУ – 7 и 14, партия «Свобода» - 12 и 19, «Украина – Вперед!» - 1 и 17.

«Жеребьевка важна для малоизвестных партий, у которых нет денег на избирательную кампанию. Крупные партии и так покупают эфирное время на телеканалах, так что агитация за счет госбюджета мало влияет на их результаты», - подчеркнул глава комитета избирателей Украины Александр Черненко.

Напомним, согласно норме статьи 72 закона «О выборах народных депутатов», общее эфирное время для агитации партий за счет госбюджета составляет не менее чем по 60 минут на общенациональном телевидении и радио и не менее чем по 20 минут на региональных телеканалах и радио (в каждой области).

«Партия регионов будет готовиться к эфирам. Думаю, людей заинтересуют программные выступления, это же не простая политическая реклама, которая постоянно повторяется», - отметил заместитель главы фракции Партии регионов Владимир Зубанов.

«Наконец-то мы сможем беспрепятственно разместить в государственных СМИ любой материал с критикой действующей власти», - заверил первый заместитель главы фракции «БЮТ-Батьківщина» Сергей Соболев.

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