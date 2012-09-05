В Канаде едва не застрелили лидера сепаратистов, есть погибшие и раненые

{1-} В канадском Монреале во время выступления лидера квебекских сепаратистов Полин Маруа была устроена стрельба, в результате которой один человек погиб, а также были ранены два человека.

Маруе возглавляет лево-национальную социал-демократическую Квебекскую партию (PQ), которая победила в провинциальных выборах, сообщает РИА Новости.

Маруа выступала в концертном зале Метрополис в Монреале, когда раздались выстрелы. Охранники оперативно вывели ее со сцены. Сообщается, что Маруа не пострадала. Через несколько минут она вновь появилась на трибуне и призвала своих сторонников покинуть помещение в спокойной обстановке, сообщила канадская телерадиовещательная корпорация CBC.

Злоумышленник, вооруженный ружьем, был задержан. Ранее полиция сообщала о двоих пострадавших при стрельбе.

После инцидента у здания концертного зала произошел небольшой пожар, причина которого пока не установлена.

Партия PQ победила на выборах в органы местного самоуправления провинции Квебек, получив 56 из 125 мест в местном парламенте, однако это не дает ей возможность собрать референдум по вопросу независимости. Согласно опросам общественного мнения, устремления PQ по отделению Квебека от Канады поддерживает порядка 28% жителей провинции.

Ранее «Главред» сообщал, что 2 июня в канадском Торонто в торгово-развлекательном центре Eaton Centre произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, семеро получили ранения.

фото: webtelek.com

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