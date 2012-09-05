Партийные офисы в Киеве повышают спрос на анальгин и виагру

{1-} Киевляне, которые живут по соседству с офисами ведущих политических партий Украины, регулярно повышают спрос на анальгин и виагру в ближайших аптеках. Об этом сообщает «Сегодня».

Главный офис Партии регионов по улице Липской, 10 – красивый особняк площадью в 4500 кв. м.

«С митингами сюда приходят частенько, постоят, покричат что-то, пошумят. Мы, пенсионеры, потом за анальгином бежим в аптеку, так от них голова болит», - заявили жильцы соседнего дома.

В аптеке подтвердили, что после каждой массовой акции повышается спрос на некоторые препараты.

«Действительно, после каждого митинга повышается спрос на анальгин, капли, другие лекарства от головной боли и почему-то еще на виагру. Почему, мы не спрашиваем», - рассказали провизоры.

В то же время, жители довольны, что штаб Регионов расположен по соседству.

«На бульваре установили скамейки – удобно, можно посидеть. Кроме того, здесь всегда есть охрана, так что безопасно», - рассказал 84-летний Владлен Анохин.

Соседи партийного офиса «Батьківщини», расположенного на улице Туровской, 13, рассказали, что раньше целыми семьями собирались на балконах последнего этажа, чтобы посмотреть, как приезжает на работу Тимошенко.

«Она приезжала всегда в одно и то же время. Охранник распахивал двери ее машины, ручку ей подавал», - рассказала соседка оппозиционеров.

По словам соседей, иногда в их дворах и подъездах ночуют просители, которые издалека приезжают на прием к оппозиционерам.

«Недавно мужчина один прямо на скамейке во дворе ночевал. Он приехал к депутату на прием, просить помочь поступить внуку в военное училище, а тот оказался занят. Так мужчине назначили на следующий день. Мне так жалко было его, когда он улегся на скамеечку у дома, что я ему даже предложила переночевать у нас», - рассказала жительница дома на Туровской, 41.

Основной офис УДАРа Виталия Кличко, находится в бизнес-центре «Парус». Партия арендует весь шестой этаж. А приемная лидера партии, по данным сайта, расположена на улице Пушкинской, 32-а. УДАР арендовал половину двухэтажного здания, однако соседи так и не смогли увидеть Виталия.

«Они работают там так тихо, что часто сомневаемся: а есть ли там кто-то вообще. Даже курить на улицу никто не выходит. Только посетители ходят и спрашивают, где найти Кличко», - рассказала соседка из дома напротив.

Один из посетителей, 88-летний Николай Хмара, рассказал, что пришел спросить у Кличко, что в его команде делает бывший мэр Одесссы.

«Я пришел спросить у Кличко лично: почему у него в партии бывший мэр Одессы Гурвиц, который ничего там не сделал и приехал сюда», - заявил пенсионер.

Попасть на прием к Виталию Кличко пенсионер пока не смог – его направили на улицу Боженко, по соседству с нотным издательством.

Однако сотрудники издательства также хотели встретиться с Кличко, и так же безуспешно.

«Мы хотели прийти к нему на прием и попросить помочь с продвижением украинской книги, но никак не удается его увидеть», - заверили в издательстве.

Офисы «Свободы» и районной организации КПУ находятся в арендованных квартирах.

«Свобода» - по улице Хмельницкого, а коммунисты – на Багговутовской. Никаких вывесок нет, поэтому посетители трезвонят соседям, разыскивая штабы.

«Коммунисты допоздна сидят, говорят командным голосом, словно кричат. Пришлось делать звукоизолляцию и спать в берушах», - рассказал их сосед.

А вот в «Свободу» часто заходят пенсионеры, которые любят чай с крекерами. По словам партийного секретаря, после первого угощения пенсионеры приходят на чай снова.

Фото: Сегодня

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