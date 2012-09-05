Кандидат в депутаты получил письмо с взрывчаткой

{1-} Кандидат в депутаты Верховной Рады по Хмельницкому округу №188 Виктор Колищак получил взрывоопасную посылку.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает ТСН.
По данному факту уже возбуждено уголовное дело.
Как стало известно, 1 сентября кандидат обратился в милицию с заявлением: в отельном комплексе, принадлежащем его жене, обнаружена подозрительная коробка с мобильным телефоном и проводами.
«Взрывотехники обезвредили предмет на месте. После этого остатки коробки направили на экспертизу», - рассказали в милиции.
Следствию удалось выяснить, что посылку доставил таксист одной из местных служб.
Милиция пытается установить, кто мог быть причастен к изготовлению и отправлению опасной посылки.
Отметим, что вначале дело было возбуждено по статье «хулиганство». Однако 3 сентября, когда были получены результаты предварительной экспертизы, дело переквалифицировали.
Эксперты подтвердили наличие в посылке взрывчатого вещества весом в 100 граммов в тротиловом эквиваленте. Сейчас отправителя посылки ищут по статье «действия, осуществленные с применением огнестрельного или холодного оружия, или другого предмета, специально предназначенного или заранее подготовленного для нанесения телесных повреждений».
фото: edc.org.ua
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