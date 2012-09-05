Кандидат в депутаты получил письмо с взрывчаткой

{1-} Кандидат в депутаты Верховной Рады по Хмельницкому округу №188 Виктор Колищак получил взрывоопасную посылку.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает ТСН.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Как стало известно, 1 сентября кандидат обратился в милицию с заявлением: в отельном комплексе, принадлежащем его жене, обнаружена подозрительная коробка с мобильным телефоном и проводами.

«Взрывотехники обезвредили предмет на месте. После этого остатки коробки направили на экспертизу», - рассказали в милиции.

Следствию удалось выяснить, что посылку доставил таксист одной из местных служб.

Милиция пытается установить, кто мог быть причастен к изготовлению и отправлению опасной посылки.

Отметим, что вначале дело было возбуждено по статье «хулиганство». Однако 3 сентября, когда были получены результаты предварительной экспертизы, дело переквалифицировали.

Эксперты подтвердили наличие в посылке взрывчатого вещества весом в 100 граммов в тротиловом эквиваленте. Сейчас отправителя посылки ищут по статье «действия, осуществленные с применением огнестрельного или холодного оружия, или другого предмета, специально предназначенного или заранее подготовленного для нанесения телесных повреждений».

фото: edc.org.ua

Новости по теме:

Выборы-2012: чем партии «накормят» избирателей

В Одессе задержана партия героина в 38 кг, спрятанного в ананасах

Ляшко «надавал конкуренту по морде» газетой

В Канаде рассылают жуткие посылки: человеческая ступня и труп в чемодане