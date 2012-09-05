Регионы исключат нарушителя партийной дисциплины

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Партия регионов в ближайшее время за нарушение партийной дисциплины исключит из своих рядов народного депутата Валерия Коновалюка.

Об этом заявил руководитель донецкого избирательного штаба Партии регионов Александр Касянюк, сообщает «Фокус».

По его словам, лишение членства в партии станет для Валерия Коновалюка наказанием за выдвижение своей кандидатуры по мажоритарному округу №60 в городе Волноваха, Донецкой области.

Касянюк подчеркнул, что таким образом нарушитель составил конкуренцию официальному выдвиженцу от партии, генеральному директору «Донецкстали» Александру Рыженкову.

«Коновалюк пошел против решения партии, он переоценивает свои возможности. Хочешь баллотироваться – положи партбилет и иди самовыдвиженцем. У нас есть партийная дисциплина и на ближайшем политсовете мы исключим Валерия Ильича из наших рядов», – пообещал Касянюк.

В то же время представитель политсовета не исключил, что осознав свою ошибку, Коновалюк может выбыть из избирательного процесса, сняв свою кандидатуру.

Сам Коновалюк от комментариев отказался.

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