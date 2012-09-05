Доллар вырастет до 9 гривен - эксперт

{1-} Нынешнее падение гривны будет незначительным, а после выборов Рады, в декабре-январе, национальная валюта резко обвалится – до 8,9 – 9 гривен за доллар.

Об этом заявил эксперт по экономическим и социальным вопросам, бывший первый заместитель министра труда и социальной политики Украины Павел Розенко в эксклюзивном комментарии «Главреду».

«Нынешняя ситуация не приведет к резкому обвалу гривны. Хотя бы потому, что сейчас в стране такое политическое время, когда власть не допустить резких колебаний на рынке гривны», - уверен эксперт.

По словам Розенко, нынешняя ситуация не является уникальной, «поскольку такие резкие колебания происходили не раз и будут повторяться в дальнейшем».

Эксперт прогнозирует, что курс гривны на сегодняшний день стабилизируется на уровне 8,14-8,15 гривен за доллар.

«Нынешнее обесценивание гривны дальше не пойдет, и это связано не с экономическими, а исключительно с политическими причинами: власть в искусственно будет сдерживать этот курс гривны, чтобы избежать ажиотажа, который перерастет в негативные последствия для Партии регионов», - убежден Розенко.

При этом, долгосрочные перспективы гривны менее радужные – после выборов курс гривны в конце года приблизится к отметке в 9 гривен.

Также эксперт подчеркнул, что в настоящее время гривна сильно переоценена.

«Сегодняшний курс не соответствует жизненным реалиям, сегодня гривна является переоцененной. Ее реальный курс должен быть приблизительно на уровне 8,7-8,8 гривен за доллар», - заверил Павел Розенко.

По его словам, то, что гривна не опустилась до экономически обусловленного уровня, вызвано исключительно политическими причинами.

Также эксперт напомнил ситуацию 2008 года, когда гривна обвалилась «ниже 10 гривен за доллар, а потом снова откатился до отметки 8».

Розенко убежден, что Кабмин попытается исправить ситуацию в конце года, договорившись с МВФ о новых кредитах.

«Правительство не имеет других путей выхода из кризиса, кроме как выполнить свои договоренности с МВФ и пойти по пути повышения цен и тарифов на газ и жилищно-коммунальные услуги для населения», - убежден Розенко.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Министерство финансов прогнозирует, что в 2013-2014 годах возможна умеренная девальвация гривны.

В Минфине заверили, что в ближайшие два года среднегодовой курс доллара не превысит 8,4 грн, тогда как сейчас НБУ удерживает его на уровне 8 грн.

Эксперты оценивают этот прогноз как заниженный, поскольку спекулятивные инвесторы ориентируются на более слабую гривну.

В то же время 29 августа гривна достигла 33-месячного минимума к доллару, ослабнув до 8,116.

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