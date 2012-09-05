В больнице за Тимошенко следят три незаконных видеокамеры

{1-} На девятом этаже ЦКБ №5 «Укрзалізниці» в Харькове, где проходит курс лечения экс-премьер Юлия Тимошенко, неизвестные установили три незаконных камеры видеонаблюдения.

Из шести установленных видеокамер только три камеры принадлежат Пенитенциарной службе, заявила пресс-службы «Батьківщини».

В пенитенциарной службе, согласно сообщению, подтвердили незаконность установки трех камер. Представители пенитенциарной службы заявили, что не знают, кто является владельцем «лишних» видеокамер и кто просматривает запись.

Представители пенитенциарной службы во время слушания в Окружном административном суде Киева иска Тимошенко относительно неправомерности действий пенитенциарной службы и Министерства здравоохранения предоставили суду план-схему, где указаны посты охраны и местонахождение камер видеонаблюдения. Откуда взялись еще три видеокамеры на территории, за которую отвечает пенитенциарная служба, осталось неизвестным. Как сообщалось, ранее Тимошенко жаловалась, что ее снимают на видеокамеру сотрудники пенитенциарной службы.

Ранее «Главред» сообщал, что замглавы Пенитенциарной службы Сергей Сидоренко заявил, что видеонаблюдение в палате Тимошенко ведется с целью предупреждения преступлений и получения информации о поведении осужденной.

фото: president.lt

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