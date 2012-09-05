Офис «Газпрома» заблокировали белые медведи

У входа в офис «Газпрома» активисты Greenpeace провели акцию «Арктический заповедник», против планов российского монополиста по разработке арктического шельфа.

На искусственном снегу активисты разбили импровизированный заповедник, обнесенный 10-метровыми плакатами с надписью «Газпром» убивает Арктику», передает ВВС.

По заповеднику прохаживались люди, переодетые в костюмы белых медведей. Одновременно экологические активисты в Берлине поставили трехметровый макет нефтяной вышки возле офиса «Газпрома».

«Вероятность аварии в этих суровых краях очень велика. Учитывая, что в мире пока не придумали эффективных методов уборки нефти в ледовых условиях, стремление нефтяных гигантов, таких как Shell или «Газпром», поскорее выкачать из Арктики последние капли черного золота грозит региону непоправимыми последствиями», - заявили активисты.

Около 12 часов по местному времени полиция разогнала участников демонстрации в Москве.

Между тем, 4 сентября Еврокомиссия решила проверить «Газпрома» на соответствие антимонопольному законодательству на газовых рынках Центральной и Восточной Европы.

Представители Евросоюза озабочены тем, что российских газовый гигант может злоупотреблять своей доминирующей позицией на рынке, поскольку для многих стран Евросоюза «Газпром» является главным поставщиком энергоносителей.

На следующий день после этого сообщения акции «Газпрома» на российском фондовом рынке несколько снизились.

В то же время, представители «Газпрома» отнеслись к грядущей проверке спокойно.

«Пускай расследуют», - заявил пресс-секретарь монополиста Сергей Куприянов.

Напомним, около года назад в дочерних предприятиях российского концерна в Европе прошли обыски, связанные с расследованием нарушений европейского антимонопольного законодательства.

Как сообщал «Главред» ранее, активность «Газпрома» в Арктике не первый раз привлекает внимание Greenpeace.

Так, в конце августа активисты организации провели несколько акций на объектах нефтегазового гиганта в Арктике.

27 августа несколько человек приковали себя к якорной цепи судна «Анна Ахматова», перевозящего рабочих на буровую платформу «Приразломная».

Несколькими днями ранее, 24 августа, шестеро активистов Greenpeace подвесили две палатки на якорных цепях на самой «Приразломной» и оставались в них несколько часов, пока с платформы их обливали водой.

фото: greenpeace.org

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