В Луганске объявил голодовку протестующий чернобылец

{1-} В Луганске протестующий чернобылец Владимир Репин из Лисичанска объявил голодовку в знак протеста против неполного выполнения статей чернобыльского закона.

Об этом сообщает УНИАН.

В палаточном городке, где протестуют чернобыльцы, установлено 11 палаток, в которых живут 30 протестующих.

Отметим, что голодающего и еще пять активистов пригласили на проведение беседы в областную госадминистрацию.

По словам протестующих «в пятницу к обладминистрации прибудут делегации из всех районов и городов области, ориентировочно – 500-800 человек».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, на осень чернобыльцы запланировали масштабные акции протеста.

Фото: korrespondent.net

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