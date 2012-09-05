Третьяков: власть готовится к силовому сценарию

{1-} «Власть боится нового Майдана и готовится к тому, чтобы силой разгонять возможные протесты как до, так и после выборов», - так оппозиционный депутат Александр Третьяков прокомментировал информацию о закупках МВД спецтехники для разгона демонстрантов.

Как сообщает «Вісник державних закупівель», министерство внутренних дел по результатам тендеров закупило спецавтомобили, водометы для разгона демонстрантов, щиты, а также автозаки для перевозки арестованных общей стоимостью 60,9 млн. грн.

Также в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №10579, поданный регионалами Василием Грицаком и Валерием Коновалюком, по которому полномочия управления внутренними войсками единолично закрепляются за президентом Украины.

По мнению Третьякова, президент и его окружение не понимают, что это не та страна, в которой армия по приказу будет готова расправиться с народом.

«Я это сам понял еще в августе 1991-го года, во время путча ГКЧП, - рассказал Третьяков журналистам. - Тогда мы, курсанты военного училища, спорили в казарме, стрелять по людям, если прикажут, или не стрелять. И уже были снаряжены боевыми магазинами автоматы, под койками лежали каски и бронежилеты, во дворе стояли БТРы. Так вот, еще тогда все без исключения киевляне наотрез отказались стрелять в соотечественников. Сейчас за 21 год независимости Украины гражданское самосознание значительно выросло. Поэтому я уверен, что армия не пойдет против своего народа».

Напомним, что оппозиционный депутат Александр Третьяков баллотируется на выборы в парламент путем самовыдвижения по 218-му мажоритарному округу Киева, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов.

фото: УНИАН

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