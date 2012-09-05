Украинцы за коммуналку должны 13 миллиардов

{1-} Задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства с начала года составило 12,8 миллиарда гривен. При этом она сократилась на 730 миллионов (5,4%).

Об этом заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий Близнюк, передает УНИАН.

«Самые большие должники: Киев, Донецкая, Днепропетровская области, то есть мегаполисы, где 99% домов отапливается централизовано», - подчеркнул Близнюк.

Среди самых больших категорий должников за газ – население. Сумма долга составляет 9 миллиардов гривен (70%).

По словам министра, долг коммерческих учреждений составляет 2,3 млрд грн (18%), бюджетных учреждений 650 млн грн (5%).

Среди крупнейших должников – организации Минобороны (100 млн грн), Минобразования (66 млн грн) и Минздрава (13 млн грн).

Также Близнюк ожидает, что до конца года задолженность населения за газ увеличится до 19 млрд грн.

«9 млрд грн, которые на сегодня есть, и еще, как минимум, 10 млрд грн их (долгов – прим.ред.) будет до конца года с начала отопительного сезона», - спрогнозировал министр.

Также Близнюк отметил, что из Госбюджета выделено 6,9 млрд грн на улучшение расчетов и погашение разницы в тарифах.

В настоящий момент профинансировано 2 млрд грн, еще на 2,3 млрд грн документы поданы в Минфин – финансирование ожидается.

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