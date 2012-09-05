На Закарпатье гимн Украины заменили венгерским

{1-} На Закарпатье съезд учителей Береговского района открылся национальным венгерским гимном вместо гимна Украины.
Об этом, ссылаясь на участников конференции, сообщает пресс-служба ВО «Свобода».
Кроме того, большинство выступлений на съезде звучали на венгерском языке.
При этом из 400 присутствовавших в зале большинство составляли украинские педагоги, которые не понимают по-венгерски.
По словам учителей, они были вынуждены стоя отдавать честь гимну чужой страны.
Кроме того, как сообщили представители региона, в области постоянно устанавливаются национальные флаги Венгрии и Румынии на официальных учреждениях – сельских и поселковых советах.
Фото: пресс-служба ВО "Свобода"
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