На Закарпатье гимн Украины заменили венгерским

{1-} На Закарпатье съезд учителей Береговского района открылся национальным венгерским гимном вместо гимна Украины.

Об этом, ссылаясь на участников конференции, сообщает пресс-служба ВО «Свобода».

Кроме того, большинство выступлений на съезде звучали на венгерском языке.

При этом из 400 присутствовавших в зале большинство составляли украинские педагоги, которые не понимают по-венгерски.

По словам учителей, они были вынуждены стоя отдавать честь гимну чужой страны.

Кроме того, как сообщили представители региона, в области постоянно устанавливаются национальные флаги Венгрии и Румынии на официальных учреждениях – сельских и поселковых советах.

Фото: пресс-служба ВО "Свобода"

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