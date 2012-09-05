Греция выставит Германии счет за нацистскую оккупацию

{1-} Греция начала подсчитывать сумму репараций, которую Германия должна выплатить за преступления Второй мировой войны.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Тема не закрыта, и мы оставляем за собой право решить вопрос удовлетворяющим нас образом», - сообщил заместитель главы Минфина Греции Кристос Стайкурос.

По словам чиновника, эксперты изучат архивы министерства финансов, чтобы установить суммы репараций.

В то же время, замминистра не смог назвать даже приблизительной суммы, которую Афины надеются получить от Берлина.

Отметим, что вопрос о репарациях, которые Германия якобы не в полной мере выплатила Греции, возник весной 2010 года.

Тогда Греция, оказавшись в тяжелом финансовом положении, получила от Евросоюза и МФВ беспроцентный кредит в 110 миллиардов евро в обмен на меры по сокращению бюджетного дефицита.

Тогдашний вице-премьер Теодорос Пангалос обвинял Германию в том, что во время Второй мировой немцы вывезли золотой запас Греции и тем самым разрушили экономику страны.

Греки также говорили о необходимости компенсации за двухмиллиардный заем, который Германия в принудительном порядке получила от Греции во время оккупации.

Германия, которая внесла наибольший среди европейских стран вклад в кредиты для Греции, отказывалась платить Афинам дополнительные репарации.

Министерство иностранных дел ФРГ не раз заявляло, что 115 миллионов немецких марок (74 миллиона долларов), которые Афины получили, согласно договору 1960 года, сняли все обязательства перед Грецией.

Кроме того, Германия выплатила компенсации узникам концентрационных лагерей, подчеркивали во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.

Тема репараций вновь оказалась одной из самых обсуждаемых весной 2012 года – в ходе предвыборной кампании в Греции перед досрочными парламентскими выборами. Тогда МИД Германии вновь подчеркнул, что речи о репарациях быть не может.

Фото: Bundesarchiv

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