По конкурентоспособности Украина обогнала Вьетнам и отстала от России

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Всемирный экономический форум обнародовал итоговый рейтинг конкурентоспособности стран, в котором Украина заняла 73 место, поднявшись за год на 9 позиций.

В настоящее время по уровню конкурентоспособности Украина оказалась на одном уровне с Черногорией (72), Уругваем (74) и Вьетнамом (75), сообщает Кореспондент.net.

Стоит отметить, что Российская Федерация заняла 67 место рейтинга, за год уступив одну позицию Ирану.

Четвертый год подряд рейтинг возглавила Швейцария, на втором месте оказался Сингапур, третье место специалисты ВЭФ отдали Финляндии. Швеция заняла четвертое место, а замыкают пятерку Нидерланды.

В топ-10 рейтинга также вошли Германия, Великобритания, США, Гонконг и Япония.

ВЭФ рассчитывает рейтинг на основе комбинации общедоступных и собственных специализированных данных о 12 составляющих конкурентоспособности, которые совместно представляют собой всеобъемлющую оценку конкурентоспособности экономики.

Ранее «Главред» сообщал, что Киев был признан самым дешевым городом Европы для туристов.

фото: weforum.org

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