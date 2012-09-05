Кличко раскрыл секреты подготовки к бою с Чарром

5 сентября 2012, 15:32

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В Москве в парке «Красная Пресня» прошли открытые тренировки 11-кратного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталия Кличко и немецкого боксера Мануэля Чарра. На тренировке украинский чемпион раскрыл секреты подготовки к бою.

В парк пришли сотни любителей бокса, причем некоторые держали украинские флаги.

Кличко провел настоящий боксерский мастер-класс. Причем тренировка проходила под музыку, а сам спортсмен постоянно останавливался, чтобы прокомментировать свои действия собравшимся. Кличко сообщил, что на самом деле тренировка длится около трех часов и только для зрителей она была сокращена до 15 минут, передает Спорт Главред.

Кличко сначала провел разминку, потом тренировка продолжилась прыжками на скакалке.

«Никогда не думал, что буду прыгать на скакалке лучше многих девчонок в нашем дворе», - сказал он и добавил, что может прыгать более часа. При этом боксер сказал, что это упражнение помогает в потере веса.

Далее Кличко показал со своим тренером Фрицем Здунеком, как отрабатываются удары во время тренировок.

Чемпион мира отметил, что самые необычные условия для проведения тренировки были в Казани в 1991 году, когда на улице было -40°, а в зале - ненамного теплее.

Кличко сообщил, что, готовясь к поединку, занимался легкой атлетикой, плавал, занимался упражнениями на координацию и выносливость.

По словам боксера, у него уже подготовлен план боя, а те комбинации, которые он показал сегодня, не будут использоваться во время поединка.

«Я специально вводил в заблуждение Чарра», - сказал Кличко и заверил, что полностью готов к бою.

«Проведено более 100 раундов спаррингов, и мои спарринг-партнеры очень рады, что все благополучно закончилось. Я пробежал более 150 км и проплыл не менее 30 км. Полностью готов, но последняя неделя перед боем самая важная, ведь все зависит от концентрации», - сказал Кличко.

Как сообщал Главред ранее,  7 сентября в спортивном комплексе «Олимпийский» пройдет церемония взвешивания Кличко и Чарра.

8 сентября состоится сам бой, а после него - пресс-конференция боксеров.

По информации организаторов, шоу, на которое ожидается около 30 тысяч зрителей, будут обслуживать лучшие шоумены в боксе: ринг-анонсер № 1 в России, Александр Загорский и самый известный спортивный конферансье в мире Майкл Баффер.

По словам режиссера-постановщика шоу Андрея Сычева, в разработке сценария выхода боксеров перед главным боем он постарался учесть предпочтения его участников и добавить оригинальную составляющую.

Ведь за происходящим будут следить не только зрители, собравшиеся в СК «Олимпийский», но и телезрители из 150 стран, для которых будет организована ТВ-трансляция.

«8 сентября Москва увидит не только боксерский поединок, а целое действо – «Битву титанов», кульминацией которого станет ожесточенная схватка «Доктора Железный Кулак» и «Бриллиантового Мальчика» за чемпионский пояс», - обещают организаторы. Также в рамках боксерского вечера выступят популярные артисты и диджеи.

40-летний Виталий Кличко за свою карьеру провел 46 боев, одержав 44 победы (из них 40 - нокаутом) и потерпел, из-за травм, всего два поражения, но ни разу не терял чемпионский титул на ринге. В.Кличко имеет самый высокий процент нокаутирования (91%), чем кто-либо из других чемпионов мира в супертяжелом весе. Мануэль Чарр родился в Бейруте (Ливан), за свою профессиональную карьеру ни разу не был побежден и занимает 7-ю строчку рейтинга WBC. В 2011 году 27-летний боксер завоевал титул WBC International Silver в супертяжелом весе, одержав победу в 8-ми раундах над Марсело Луиса Насименто. Рост Чарра - 192 см. На его счету 21 беспроигрышный поединок, из которых 11 были закончены нокаутом.

фото:  братьев Кличко

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