Украина завоевала 20 золото на Паралимпиаде

Украинские спортсмены удачно начали седьмой соревновательный день на Летней Паралимпиаде в Лондоне.

Легкоатлет Роман Павлик выиграл золотую медаль в прыжках в длину, совершив лучший прыжок в своей карьере - 5.23 метра. До этого он завоевал бронзовые медали в беге на 100 и 400 метров, передает ТСН Проспорт.

Роман Павлик (в центре)

Велосипедист Егор Дементьев выиграл индивидуальную гонку в категории С5.

Также сегодня будут разыграны медали в плавании, стрельбе из лука, легкой атлетике, тяжелой атлетике, стрельбе и фехтовании.

Традиционно ожидаем триумфа наших пловцов и надеемся на успешные результаты в других видах спорта.

Напомним, национальная сборная Украины на Паралимпиаде в Лондоне после шестого дня соревнований занимала четвертое командное место с 50 медалями в активе.

Украинские спортсмены завоевали 18 золотых, 15 серебряных и 17 бронзовых наград.

В шестой день соревнований олимпийским чемпионом по прыжкам в длину стал Руслан Катышев, опередивший конкурентов из США и Китая. Украинец не только победил, но и поставил свой личный рекорд.

«Серебро» в забеге на 400 метров в свой актив внесла Оксана Ботурчук. Спортсменка, как и Катышев, улучшила свой личный рекорд.

Фото: london2012.com

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