Путину для полета с журавлями выдадут халат и шлем с клювом

{1-} Стали известны подробности участия Владимира Путина в проекте «Полет надежды», направленного на спасение стерхов – журавлей, занесенных в Красную книгу.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передают «Ведомости».

Как выяснилось, российскому президенту, чтобы возглавить журавлиную стаю, поднявшись в воздух на дельтаплане, выдадут белый халат, шлем и клюв.

По словам Пескова, глава российского государства прошел программу обучения для полетов на дельтаплане. Также пресс-секретарь подтвердил сведения, что президент посетит Ямал по пути на саммит АТЭС во Владивостоке.

«Да, действительно, это мероприятие готовится и на днях состоится», - подтвердил Дмитрий Певцов слухи об участи Путина в полете с журавлями.

По словам Юрия Маркина, директора Окского государственного природного биосферного заповедника, где выращивают стерхов, такая необычная экипировка нужна для того, чтобы птицы признали его вожаком стаи.

Также эколог рассказал, что к подобным полетам журавлят готовили с маленького возраста, поэтому человек в белом халате воплощает для них образ родителя.

Для тренировок на пилота надевают белый халат с капюшоном, на дельтаплан водружают белый шлем, специальный клюв держат в виде головы. Еще один важный раздражитель – это звуки, «контактные крики стерхов», рассказал директор заповедника.

«Журавлиный костюм» обычно «снабжен портативным магнитофоном, который транслирует голос взрослого стерха-родителя, каким он разговаривает с птенцом», добавила заведующая питомником редких видов журавлей Татьяна Кашенцева.

Так что изображать крик журавля главе государства все же не придется.

Суть проекта «Полет надежды», в котором поучаствует Путин, состоит в том, что пилот на дельтаплане становится вожаком стаи и сопровождает птиц из места их обитания летом до зимовки в районе Ирана. Предполагается, что вместе с дельтапланеристами птицы пролетят около 1850 километров.

Путин проведет один из коротких тренировочных полетов.

фото: putin.kremlin.ru

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