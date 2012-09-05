В Одессе взорвали гранату в жилом доме

{1-} В Приморском районе Одессы неизвестные личности взорвали гранту в парадном одного из домов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Одесской области.

В Шевченковский отдел милиции города Одессы поступило сообщение о взрыве на лестнице в парадном. На месте происшествия следственно-оперативной группой и специалистами взрывотехнической службы было установлено, что в подъезде взорвалась граната.



В результате взрыва были повреждены входные двери одной из квартир и окна парадного. Пострадавших в результате происшествия нет.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 296 УК Украины (хулиганство).



В настоящее время проводятся первоочередные следственно-оперативные мероприятия.

Ранее «Главред» сообщал, что во вторник, 4 августа, утром в Харькове в многоэтажном доме по ул.Слинько, 2-б в одной из квартир, расположенной на 3-м этаже, произошел взрыв, в результате которого пострадали 4 человека. В результате взрыва отошла наружная стена дома, были также зафиксированы повреждения перекрытий между 2-м и 3-м, а также 3-м и 4-м этажами.

Следственное управление прокуратуры Харьковской области возбудило уголовное дело по факту взрыва по ч.2. ст.367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины.

Также напомним, что 24 мая, в Тарутинском районе Одесской области произошло ЧП - три жителя села Петровка-2 подорвались на гранате Ф-1 при неудачной попытке вынуть заряд из ее корпуса.

В результате взрыва гранаты в гараже 48-летней жительницы Петровки-2 получили многочисленные ранения трое молодых сельчан. У 23-летнего парня - рваные раны живота, 26-летний лишился кисти правой руки, и только 22-летний отделался испугом и ранениями легкой тяжести.

фото: militaryfactory.com

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