Европа хочет, чтоб Украина была как можно ближе

{1-} Брюссель хочет, чтобы Украина была как можно ближе, но европейские фундаментальные ценности должны уважаться, заявляет президент Европейского парламента Мартин Шульц.

"Мы хотим держать Украину как можно ближе к нам. Но наши фундаментальные демократические стандарты должны уважаться", - сказал он в среду в Брюсселе в ходе чата на Facebook, отвечая на вопрос о том, как бы он описал отношения с Украиной и эффективен ли подход Восточного партнерства для Украины, передаёт Интерфакс – Украина.

Характеризуя отношения Украины и ЕС, президент Европарламента употребил слово "трудные".

"Отношения между ЕС и Украиной очень трудные. Мы надеемся, и мы ждем в течение нескольких недель свободных и справедливых выборов", - сказал Шульц.

Ранее Главред также сообщал, что Мартин Шульц заявил о необходимости дальнейшего сближения Украины с ЕС, несмотря на проблемы с демократией и опроверг возможность введения против нашего государства каких-либо санкций со стороны Евросоюза.

«Вы можете быть уверены, что внутри ЕС, среди стран-членов есть некоторые страны, которые настаивают, что несмотря на проблемы, Украину нужно привлекать как можно ближе к ЕС. Я думаю, что, в частности, ваши польские соседи, настаивают, что независимо от внутренней структуры, внутренней политической игры в Украине, Украина должна быть удержана как можно ближе к ЕС, и я согласен с ними», – сказал глава Европарламента.

фото: donbass.ua

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