Новость о полете Путина с журавлями вызвала истерику в Сети - лучшие анекдоты

{1-} Новость о том, что Президент России Владимир Путин совершит полет во главе стаи журавлей вызвала настоящую истерику в Интернете, породив множество анекдотов и шуток на эту тему.

Тема стала настолько популярной, что микроблог WakeUpR объявил конкурс на лучшую шутку о Путине и журавлях.

Комментаторы вспомнили популярную в 1980-х годах песню Валерия Леонтьева «Дельтаплан». Оппозиционер Алексей Навальный с сарказмом привел цитату из песни: «Наверно, только дельтаплан поможет мне, поможет мне».

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Среди других перлов Навального: «Как про Сталина говорили "ночью горит свет в окне», про Путина будут говорить «а он над нашим домом пролетал со стаей журавлей».

Участники конкурса припомнили курьез с желтыми автомобилями «Лада Калина» во время автопробега Путина по России («За дельтапланом Путина в отдалении полетят еще два запасных дельтаплана, желтого цвета» - sergelin1).

Другие участники конкурса также развили «птичью» тему: «Приходит стерх к Путину, а Путин сам стерх» - Максим.

Участники конкурса поиздевались и над охраной президента России: «В стаю уже внедрены агенты ФСО (Федеральной службы охраны – прим. ред.)» - Grazhdanin102; «каждого стерха собеседовали ФСОшники и собрали со всей стаи паспортные данные» - mikencore; «перед полётом с Путиным ФСО повырывала у стерхов все белые перья» - Андрей Китайкин; «все журавли-участники перелёта с Путиным, получат внеочередные звания и квартиры – сообщил неназванный источник из стаи» - corrupt_tomsk.

Кроме того, блоггеры развили тему участия животных в жизни российских политиков. «Медведев в берлоге научит медвежат сосать лапу, Прохоров возглавит стадо жирафов, Бастрыкин возглавит стадо оленей в лесу» - Akaba.

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Напомним, как сообщал «Главред» ранее, сегодня 5 сентября, стало известно, что Владимир Путин примет участие в проекте сохранения популяции стерхов – журавлей, занесенных в Красную книгу.

Для этого Президенту РФ выдадут белый халат, специальный дельтаплан и клюв – чтобы маленькие журавли воспринимали его как родителя.

фото: putin.kremlin.ru

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