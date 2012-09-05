Сбежавшая активистка FEMEN разделась и сняла видео о крестах

Инна Шевченко, активистка движения FEMEN, которая покинула Украину, «скрываясь от СБУ», опубликовала видеоинтервью, в котором призвала к продолжению акции «Крестоповал».

Ролик опубликован на сайте vimeo.com.

В своем обращении активистка рассказала, что «Крестопилия FEMEN – это политический и атеистический протест».

По словам девушки, движение выступает против слияния церкви и государства, чтобы защитить свободу человека, призывая оставить религиозные верования в и политические взгляды «в стенах квартир или храмов, в которых мы молимся».

Кроме того, в обращении, озаглавленном «femen message poland» (послание femen Польше), девушка предупреждает, что активисткам не важно, «какой крест упадет от нашей пилы – католический или православный».

Напомним, как сообщал «Главред», ранее представители FEMEN заявили, что Инна Шевченко покинула территорию Украины.

«Активистка FEMEN была вывезена с территории Украины ввиду усиленного давления СБУ и РПЦ», - заявили в движении.

По данным FEMEN, в течение последних двух недель Инна находилась под круглосуточным наружным наблюдением, а двор ее дома «был оккупирован сотрудниками СБУ».

фото: femen.livejournal.com

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