Путин знает о деле Pussy Riot, но не «влезает» в него

{1-} Президент России Владимир Путин заявил, что ему известно о судебном процессе по делу Pussy Riot. Однако он не намерен вмешиваться в судьбу девушек, осужденных за акцию с политическим подтекстом в храме Христа Спасителя.

Об этом он заявил в своем первом телеинтервью, в качестве нового президента России. В беседе с журналистом канала Russia Today.

"Я знаю о том, что происходит c Pussy Riot, но я туда совершенно не влезаю", - заявил Путин в интервью, передает "Интерфакс".

В этом интервью Путин также заявил, что готов работать даже с Миттом Ромни, называющим Россию "врагом номер один", в случае победы того на выборах в США. "Кого американский народ изберет, с тем мы будем работать. Но будем работать настолько эффективно, как этого захотят наши партнеры", - сказал Путин.

Kак сообщал "Главред" ранее, Хамовнический суд Москвы признал Надежду Толоконникову, Екатерину Самуцевич и Марию Алехину виновными в хулиганстве на почве религиозной ненависти и приговорил их к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Перформанс, за который теперь отвечают активистки Pussy Riot, они устроили в феврале 2012 года. Девушки в разноцветных платьях и балаклавах вылезли на амвон храма и исполнили песню «Богородица, Путина прогони».

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