Виталий Кличко подтвердил свой уход из спорта

{1-} 11-кратный чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко заявил, что слухи об уходе из профессионального спорта обоснованы, однако не сообщил, когда покинет ринг.

Об этом Кличко сказал сегодня в Москве после открытой тренировки с немецким боксером Мануэлем Чарром.

«Слухи о том, что я собираюсь завершить карьеру, имеют под собой основания. На сегодняшний день, не смотря на то, что я выгляжу и чувствую себя прекрасно, если посмотреть в паспорт, то мне уже 41 год», - сказал Кличко.

По словам спортсмена, ему нравится одно высказывание известного французского режиссера Клода Лелуша: «Бокс один из самых жестких видов спорта, но он более всего похож на жизнь», передает УНИАН.

По мнению Кличко, бокс очень драматичный вид спорта.

«Драматургия каждого боксерского поединка заключается в том, что весь зал знает, что один из соперников через несколько минут окажется на помосте, но только никто не знает, кто это будет», - отметил он.

«Бокс дал мне те качества, которые я использую ежедневно, – силу воли, целеустремленность, чувство команды. Эти качества, которые я выработал в спорте, я использую в жизни, они помогают мне в достижении целей», - подчеркнул Кличко.

Как сообщал Главред ранее, 7 сентября в спортивном комплексе «Олимпийский» пройдет церемония взвешивания Кличко и Чарра.

8 сентября состоится сам бой, а после него - пресс-конференция боксеров.

По информации организаторов, шоу, на которое ожидается около 30 тысяч зрителей, будут обслуживать лучшие шоумены в боксе: ринг-анонсер № 1 в России, Александр Загорский и самый известный спортивный конферансье в мире Майкл Баффер.

40-летний Виталий Кличко за свою карьеру провел 46 боев, одержав 44 победы (из них 40 - нокаутом) и потерпел, из-за травм, всего два поражения, но ни разу не терял чемпионский титул на ринге. В.Кличко имеет самый высокий процент нокаутирования (91%), чем кто-либо из других чемпионов мира в супертяжелом весе. Мануэль Чарр родился в Бейруте (Ливан), за свою профессиональную карьеру ни разу не был побежден и занимает 7-ю строчку рейтинга WBC. В 2011 году 27-летний боксер завоевал титул WBC International Silver в супертяжелом весе, одержав победу в 8-ми раундах над Марсело Луиса Насименто. Рост Чарра - 192 см. На его счету 21 беспроигрышный поединок, из которых 11 были закончены нокаутом.

фото: Facebook братьев Кличко

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