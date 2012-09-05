В НБУ рассказали когда нормализуется ситуация с гривной

{1-}Курсовой всплеск, наблюдавшийся на межбанковском валютном рынке во вторник, обусловлен совпадением ряда ситуативных факторов, считает член Совета Национального банка Украины (НБУ) Василий Горбаль.

"Сегодня ситуация на межбанке уже спокойней, и до конца недели она успокоится", - сказал он журналистам в среду по итогам заседания Совета НБУ.

Экономист пояснил, что ослабление курса гривни сформировалось под влиянием выхода на рынок определенного отложенного спроса на валюту на фоне расширившейся гривневой ликвидности, передаёт Интерфакс – Украина.

В свою очередь член Совета НБУ, глава Министерства экономического развития и торговли Петр Порошенко высказал мнение, что пока фундаментальных оснований для существенных курсовых изменений нет.

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"Если на сегодняшний день курс базируется на объективной позиции, а не на спекулятивных операциях, если не будет раскручиваться ажиотаж, то никаких оснований, чтобы именно сегодня был прыжок, нет", - сказал он.

Ранее «Главред» сообщал, что курс гривны на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 8,1875 грн/долл. с 8,1330 грн/долл. в предыдущий рабочий день: в финальной части торгов котировки составляли 8,1800-8,1950 грн/долл. на фоне острой нехватки предложения валюты.

В то же время, по данным Нацбанка, средневзвешенный курс гривны на межбанковском валютном рынке за вторник снизился с 8,0400 грн/долл. до 8,0908 грн/долл.

Курс гривны на межбанке к началу 2012 года составлял 8,0400 грн/долл.

фото: УНИАН

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