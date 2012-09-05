Обама расплакался от признаний жены

{1-} Для президента США Барака Обамы деньги – ничто, а главное люди. Об этом заявила его жена Мишель, выступая на предвыборном съезде Демократической партии. Она также призналась мужу в любви, чем довела его до слез.

«После стольких трудностей, триумфов, моментов, проверявших моего мужа на прочность так, как я не могла себе и представить, я могу сказать: президентство не меняет тебя, оно выявляет, кто ты», – заявила Мишель Обама.



«Когда меня спрашивают, изменила ли моего мужа жизнь в Белом доме, я могу честно сказать: что касается его убеждений и его сердца, Барак Обама – все тот же мужчина, в которого я влюбилась много лет назад», – сказала она.



«Это человек, которого я вижу поздно ночью склонившимся над письменным столом, сосредоточенно изучающим письма, которые ему присылают», – сказала первая леди, передает НБН.



«Я вижу обеспокоенность в его глазах и слышу решимость в его голосе, когда он говорит мне: «Ты не поверишь, через что проходят эти люди, Мишель. Это неправильно. Нам нужно продолжать работу над решением этих проблем. Еще многое предстоит сделать», – цитирует первая леди своего супруга.



«Для Барака успех не измеряется деньгами. Для него успех – это изменения в жизни людей. Он – тот же мужчина, который, когда родились наши дочки, каждые несколько минут подходил к их кроваткам, чтобы проверить, дышат ли они, и гордо показывал их всем нашим знакомым», – отметила она.



Сам Барак Обама признался, что не может сдержать слез, слушая выступление Мишель.

Ранее «Главред» сообщал, что по данным социологических опросов, Обама по-прежнему немного опережает Митта Ромни, своего соперника-республиканца.

фото: timesonline.co.uk

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