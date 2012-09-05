Украина предложила Туркменистану безвизовый режим

{1-} Украина предложила Туркменистану упростить визовый режим. Об этом сказал Премьер-министр Николай Азаров во время встречи с заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана Баймиратом Ходжамухаммедовым, сообщили в пресс-службе КМУ.

"Украина имеет безвизовый режим более чем с 40 странами. Однако у нас до сих пор визовый режим с Туркменистаном. Давайте на первом этапе введем безвизовый режим для бизнесменов, а на втором этапе обсудим вопрос безвизового режима для наших граждан", - сказал глава украинского правительства.

При этом министр экономического развития и торговли Петр Порошенко отметил, что визовый режим затрудняет участие отечественных компаний в тендерах, проводимых в Туркменистане. Они проходят в течение 20 дней, и украинские бизнесмены просто не успевают получить визу для участия в них, отметил он.

Кроме либерализации визового режима, активизации торгово-экономических отношений будет способствовать также создание торговых домов - туркменского в Украине и украинских в Туркменистане. "Украина поддерживает инициативу Туркменистана о создании торговых домов, и мы предлагаем поручить этим торговым домам, а до их открытия - экономическим отделам посольств улучшить организацию участия украинских предприятий в тендерах, происходящих в Туркменистане", - сказал министр.

В свою очередь вице-премьер-министр Туркменистана отметил, что за последние годы торгово-экономический оборот между двумя государствами увеличился втрое.

Напомним, без виз украинцы уже могут ездить в 37 стран. Так, в списке безвизовых для украинцев стран значатся Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, Тунис (при наличии туристического ваучера), Бруней, Малайзия, Палау и Сейшельские острова.

Безвизовый режим поездок для украинцев с 1 апреля до 31 октября сроком до 90 дней действует в Хорватии. А до 15 марта 2013 года на срок до 90 суток можно без виз въезжать в Македонию.

Кроме того, на 90 дней без виз сейчас можно ездить в Албанию, Аргентину, Бразилию (с целью туризма и бизнеса), Эквадор (при наличии документов, подтверждающих туристическую цель поездки), Израиль, Намибию, Панаму (при наличии документов, подтверждающих туристическую цель поездки), Парагвай.

В Перу возможна безвизовая поездка на 183 дня (при наличии документов, подтверждающих туристическую цель поездки). Без виз, но не более чем на 14 суток, можно поехать в Гонконг. Также не нужны визы для поездок в такие страны: Молдова, Грузия, Азербайджан, Узбекистан, Монголия, Армения, Беларусь, Антигуа и Барбуда, Гватемала, Никарагуа, Сальвадор и Свазиленд.

фото: trust.ua

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